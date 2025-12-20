Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αμφισβήτησε την Παρασκευή το ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και επέκρινε τους δυτικούς ηγέτες για τη στήριξή τους στο Κίεβο.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι οι ηγέτες της ΕΕ δικαιολογούν τη στήριξή τους παρουσιάζοντας την Ουκρανία ως μια μικρή χώρα που δέχθηκε επίθεση.

«Φυσικά, δεν είναι και τόσο μικρή», είπε ο Όρμπαν, αναφερόμενος στην Ουκρανία. «Και δεν είναι καν σαφές ποιος επιτέθηκε σε ποιον. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια χώρα που έχει υποστεί βία».

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δήλωσε ότι δύο από τους βασικούς στόχους της Μόσχας ήταν να «απελευθερώσει το Ντονμπάς από το καθεστώς του Κιέβου» και να «αποστρατιωτικοποιήσει και αποναζιστικοποιήσει» τη χώρα.

Στην ετήσια συνέντευξη Τύπου του την Παρασκευή, ο Πούτιν υπερασπίστηκε αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία. «Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τους θανάτους ανθρώπων, επειδή δεν ήμασταν εμείς που ξεκινήσαμε τον πόλεμο», είπε ο Πούτιν απαντώντας σε ερώτηση, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για «πραξικόπημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, απάντησε στα σχόλια του Όρμπαν με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τόσο “ασαφές” όσο ήταν και για την ηγεσία της Ουγγαρίας το 1939».

Ο Όρμπαν μιλούσε σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να δανειστούν από κοινού 90 δισ. ευρώ για την αποστολή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Κιέβου, παγιώνοντας τη συμμαχία τους με σκεπτικισμό απέναντι στην Ουκρανία και επιφέροντας ακόμη ένα πλήγμα στην ενότητα της ΕΕ, μετά την αποτυχία των ηγετών να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση περισσότερων από 200 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία προς βοήθεια της Ουκρανίας.

Ο Όρμπαν αποκάλυψε επίσης, πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη, ότι ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει τον Ούγγρο ηγέτη πως η Μόσχα θα λάβει αντίμετρα εάν η ΕΕ αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, ο Πούτιν του είπε ότι θα υπάρξει «ισχυρή απάντηση με τη χρήση όλων των εργαλείων του διεθνούς δικαίου και θα ληφθεί υπόψη η θέση κάθε μεμονωμένου κράτους-μέλους της Ένωσης».

«Έτσι εμείς οι Ούγγροι προστατεύσαμε τον εαυτό μας», δήλωσε ο Όρμπαν.