Ο ΟΗΕ ενέκρινε δήλωση για λύση δύο κρατών Ισραήλ - Παλαιστίνης - Υπέρ ψήφισε η Ελλάδα

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν τη συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Υπέρ της απόφασης ψήφισε η Ελλάδα. Συνολικά έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο - με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία - σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.