Wal Street Journal

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει «κλειδώσει» στόχους για στρατιωτικά χτυπήματα στη Βενεζουέλα, μετέδωσε την Παρασκευή η Wall Street Journal, εστιάζοντας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών και με την Ουάσινγκτον να θέλει να πιέσει προς παραίτηση τον πρόεδρο της χώρας, Νικολά Μαδούρο, εφόσον δοθεί το πράσινο φως για τις επιθέσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως αν και ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση σχετικά με την εντολή για χερσαίες επιθέσεις «μια πιθανή αεροπορική εκστρατεία θα επικεντρωθεί σε στόχους που βρίσκονται στο σταυροδρόμι των συμμοριών ναρκωτικών και του καθεστώτος Μαδούρο.

Ο Τραμπ και οι ανώτεροι σύμβουλοί του έχουν επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην αποσταθεροποίηση του Μαδούρο, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει επιτεθεί σε σκάφη που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό».

Η WSJ συμπληρώνει πως οι πιθανοί στόχοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν λιμάνια και αεροδρόμια που ελέγχονται από το στρατό και φέρεται να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ναυτικών εγκαταστάσεων και αεροδιαδρόμων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των σχεδίων.

Οι αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας θα σηματοδοτούσαν μια σημαντική κλιμάκωση από τη μεριά των ΗΠΑ, με τις κινήσεις της Ουάσινγκτον μέχρι σήμερα να έχουν περιοριστεί σε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον φερόμενων ναρκωτικών σκαφών.