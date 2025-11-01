Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι ζήτησε τη βοήθεια του Κινέζου ομολόγου του Σι για «την επανάληψη του διαλόγου» με τη Βόρεια Κορέα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε Μιούνγκ ότι είναι διατεθειμένος να επεκτείνει τη διμερή συνεργασία και να αντιμετωπίσει από κοινού με τη Σεούλ τις προκλήσεις, ενώ ο Λι ζήτησε τη βοήθεια του Πεκίνου προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα.

Ο Λι είχε συνάντηση και δείπνησε με τον Σι μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC) στην Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, κατά τη πρώτη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στη χώρα εδώ και 11 χρόνια.

Το Πεκίνο προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις του με τη Σεούλ και θεωρεί τη Νότια Κορέα αναπόσπαστο εταίρο του, δήλωσε ο Σι πριν τη συνάντηση, όπως ανέφερε το γραφείο του Νοτιοκορεάτη προέδρου σε ανακοίνωσή του.

Ο Λι, που εξελέγη τον Ιούνιο, έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να ανταγωνίζεται την Κίνα, αλλά και να επιδιώξει να αποκλιμακώσει την ένταση με τη Βόρεια Κορέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος ζήτησε σήμερα από τον Σι να συμβάλλει στην «επανάληψη του διαλόγου» με την Πιονγκγιάνγκ.

«Ελπίζω ότι η Νότια Κορέα και η Κίνα θα ενισχύσουν τη στρατηγική τους επικοινωνία (…) και θα εργαστούν από κοινού για την επανάληψη του διαλόγου με τη Βόρεια» Κορέα, είπε ο Λι στον ομόλογό του.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρχει «σταθερότητα» στην περιοχή ο Λι Τζε Μιούνγκ αναφέρθηκε στις «πρόσφατες υψηλού επιπέδου ανταλλαγές μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας», μια αναφορά στην παρουσία τον Σεπτέμβριο του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιογνκ Ουν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο με αφορμή την επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Αυτές οι ευκαιρίες «συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για μια ανανεωμένη συνεργασία με την Πιονγκγιάνγκ», επεσήμανε.

Η Σεούλ προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ του κύριου εμπορικού της εταίρου, της Κίνας, και των ΗΠΑ, του κύριου εγγυητή της ασφάλειάς της.

Η Κίνα από την πλευρά της διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Βόρεια Κορέα, η οποία επισήμως παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Νότια Κορέα.

Ο Λι επανέλαβε στον Σι την επιθυμία του να αναπτυχθούν οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Σεούλ.

«Πρέπει να συνεργαστούμε για να οικοδομήσουμε μια σχέση που θα οδηγήσει στην κοινή ευημερία», δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος.