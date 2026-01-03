NBC News: Ο Μαδούρο θα εμφανιστεί στο δικαστήριο μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ

Καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ο Νικολάς Μαδούρο, όπως ενημέρωσε το NBC News σχετικά με την πορεία του συλληφθέντος προέδρου της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Μαδούρο αναμένεται να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Από εκεί, θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Νέα Υόρκη για να υποβληθεί σε διαδικασίες καταγραφής και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη φυλακή του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο το συντομότερο δυνατό ή, το αργότερο, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.