Ο Νετανιάχου συνάντησε Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή: «Όχι» από τις ΗΠΑ στην παράδοση F-35 στην Τουρκία
22/12/2025 • 19:22
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ είχε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου. 

«Θέλω να διατηρήσω την στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ στην περιοχή, κάτι που είναι νομικά επιβεβλημένο» ξεκαθάρισε ο Γκράχαμ σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιούνους Πακσόι. 

«Θα πουλήσουμε F-35 στη Σαουδική Αραβία. Είμαι εντάξει με αυτό» τόνισε ο Γκράχαμ, προσθέτοντας: «νομίζω ότι η χορήγηση F-35 στην Τουρκία θα ήταν λάθος».

Υπενθυμίζεται ότι, ο ρεπουμπλικανός γερουσιάστης είχε την Κυριακή συνάντηση και με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. 

Συγκεκριμένα, ο Σάαρ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι συζήτησαν για τη Γάζα και το μέλλον της περιοχής, αλλά και για τον αφοπλισμό των τρομοκρατών της Χαμάς. 

«Επανέλαβα ότι η Χαμάς δεν αφοπλίζεται. Δυστυχώς, η Χαμάς προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία της στη Γάζα, όχι να την εγκαταλείψει», σημείωσε στην ανάρτησή του ο Σάαρ.

 

