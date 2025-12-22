Ο Νετανιάχου συνάντησε Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή: «Όχι» από τις ΗΠΑ στην παράδοση F-35 στην Τουρκία

Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ είχε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου.

«Θέλω να διατηρήσω την στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ στην περιοχή, κάτι που είναι νομικά επιβεβλημένο» ξεκαθάρισε ο Γκράχαμ σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιούνους Πακσόι.

«Θα πουλήσουμε F-35 στη Σαουδική Αραβία. Είμαι εντάξει με αυτό» τόνισε ο Γκράχαμ, προσθέτοντας: «νομίζω ότι η χορήγηση F-35 στην Τουρκία θα ήταν λάθος».

Υπενθυμίζεται ότι, ο ρεπουμπλικανός γερουσιάστης είχε την Κυριακή συνάντηση και με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Great meeting in Israel with a dear friend @LindseyGrahamSC.

We discussed the situation in Gaza and the future of the region. The reconstruction of Gaza and a better future for Gaza will be possible only if Hamas disarms.

I reiterated that Hamas isn't disarming. Unfortunately,…

Συγκεκριμένα, ο Σάαρ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι συζήτησαν για τη Γάζα και το μέλλον της περιοχής, αλλά και για τον αφοπλισμό των τρομοκρατών της Χαμάς.

«Επανέλαβα ότι η Χαμάς δεν αφοπλίζεται. Δυστυχώς, η Χαμάς προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία της στη Γάζα, όχι να την εγκαταλείψει», σημείωσε στην ανάρτησή του ο Σάαρ.