Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Η Χαμάς συνεχίζει να κρύβεται στη Γάζα - Θα καταλάβετε γιατί μαχόμαστε και γιατί θα κερδίσουμε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή τοποθετώντας τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο επίκεντρο των δηλώσεών του.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν αρχίσει η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, υπήρξαν χειροκροτήματα ενώ έπειτα σημειώθηκαν αποχωρήσεις από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ακόμη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός περιέγραψε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ως μια καθοριστική στιγμή για το Ισραήλ και προειδοποίησε ότι η απειλή που συνιστά η Χαμάς αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου παγκόσμιου αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

«Θα καταλάβετε γιατί μαχόμαστε»

Ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε οπτικό υλικό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για να αναδείξει την αγριότητα της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων της καταστροφής στη νότια περιοχή του Ισραήλ. Δήλωσε στους αντιπροσώπους ότι το Ισραήλ δεν θα απολογηθεί για την αυτοάμυνά του και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταθεί απερίφραστα απέναντι στη Χαμάς.

«Δεν τελειώσαμε ακόμη. Η Χαμάς συνεχίζει να κρύβεται στη πόλη της Γάζας. Γι αυτό πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Το γρηγορότερο δυνατόν. Ο κόσμος δε θυμάται την 7η Οκτωβρίου. Εμείς όμως θα την θυμόμαστε για πάντα. Θα καταλάβετε γιατί μαχόμαστε και γιατί θα κερδίσουμε. Για τη χειρότερη επίθεση σε Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα», δήλωσε.

Ενώ όπως γνωστοποίησε, η καρφίτσα που φορά στο πέτο του, αντιστοιχεί σε έναν QR κωδικό με ειδικό βίντεο, που φέρει μήνυμα «γιατί πολεμάμε και θα κερδίσουμε».

Το μήνυμα στη Χαμάς

Στο μήνυμά του προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου είπε: «Αφήστε τα όπλα σας. Παραδοθείτε, ελευθερώστε τους ανθρώπους μας τώρα είναι το μήνυμα που στείλαμε μόλις σε όλα τα κινητά στην Γάζα. Αν παραδοθείτε θα ζήσετε αν όχι θα σας κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Αν γίνουν αυτά ο πόλεμος στην Γάζα θα τελειώσει άμεσα».

«Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά στη Γάζα»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας πως «τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία υπολείμματα της Χαμάς έχουν ταμπουρωθεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό», τόνισε.

Ξεκινώντας την ομιλία του στη γενική συνέλευση, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα.

«Κύριε πρόεδρε, οι οικογένειες των αγαπημένων μας ομήρων μαραζώνουν στα μπουντρούμια της Γάζας», ανέφερε.

Στη συνέχεια έδειξε στην αίθουσα έναν χάρτη και μίλησε για αυτό που περιγράφει ως απειλή του Ιράν και όσα πέτυχε το Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο κατά του «άξονα της αντίστασης» της Τεχεράνης και των δυνάμεων που την στηρίζουν στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Η Χαμάς κλέβει τα τρόφιμα στη Γάζα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης πως αν υπάρχουν Κάτοικοι στη Γάζα που δεν έχουν αρκετά τρόφιμα, αυτό συμβαίνει γιατί τα κλέβει η Χαμάς.

«Το Ισραήλ κατηγορείται για τον λιμό στην Γάζα αλλά και εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα επιτρέψαμε την είσοδο 2 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας και τροφής στον θύλακα. Και πάλι η Χαμάς εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Τον περασμένο μήνα ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη - όχι φίλος του Ισραήλ- ανέφερε πως η Χαμάς έκλεψε το 75% της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο αντισημιτισμός πεθαίνει δύσκολα - για την ακρίβεια δεν πεθαίνει ποτέ - με τα ίδια ψέματα που διαχρονικά δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Πολίτες του Ισραήλ έχουν δεχθεί επιθέσεις παντού στον κόσμο», τόνισε.

«Πίσω από κλειστές πόρτες οι ηγέτες μας ευχαριστούν για τον αγώνα μας»

«Πίσω από κλειστές πόρτες οι ηγέτες που δημόσια μας κατακρίνουν μας έχουν ευχαριστήσει για τον αγώνα που δίνουμε για όλους σας. Ο καγκελάριος Μερτς πρόσφατα δήλωσε πως το Ισράηλ κάνει την «βρώμικη» δουλειά για όλους μας. Στη Γάζα ξεριζώνουμε το τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς και βεβαιωνόμαστε πως δεν θα μας απειλήσει ποτέ ξανά. Το ίδιο θα έκαναν με οποιονδήποτε εχθρό της χώρας και οι ίδιες οι ΗΠΑ» είπε σε άλλο σημείο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Λυπάμαι που το λέω αλλά υπάρχουν πολλές χώρες και ηγέτες εδώ σήμερα που όταν τα πράγματα έγιναν πραγματικά δύσκολα, υπέκυψαν. Αντί να παλέψετε αυτούς που σκότωσαν ακόμη και δικούς σας πολίτες στηρίζετε τους δολοφόνους τους. Μας επικρίνετε που κάνουμε αυτό που δεν έχετε το θάρρος να κάνετε εσείς. Πότε θα μάθετε πως για να κερδίσετε τον εχθρό θα πρέπει να τον πολεμήσετε και όχι να φύγετε από τη μάχη; Το Ισραήλ κατηγορείται πως κάνει γενοκτονία αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.»

Τι είπε για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Όσον αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από μεγάλες χώρες, ο Νετανιάχου είπε: «Οι κυβερνήσεις Γαλλίας, Βρετανίας και Αυστραλίας αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος σε ανθρώπους που σε ποσοστό 90% υποστήριξαν τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και όχι μόνο τα υποστήριξαν, αλλά πανηγύριζαν και γιόρταζαν.

Το μήνυμα που στέλνουν αυτοί οι ηγέτες είναι καθαρό: Η δολοφονία Εβραίων πληρώνει καλά. Το δικό μου μήνυμα σε αυτούς είναι πως ενθαρρύνετε με μία απόφαση ντροπής την τρομοκρατία».

Και επεσήμανε πως «η λύση των δύο κρατών που προτάσσουν έχει ένα σοβαρό θέμα: οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι δεν πιστεύουν σε αυτήν. Κάθε φορά που τους έχει προταθεί την έχουν απορρίψει. Κάθε φορά που πήραν εδάφη μας επιτέθηκαν. Είχαν Παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα και τι έκαναν από εκεί; Η επίμονη άρνηση των Παλαιστίνιων να αναγνωρίσουν κράτους του Ισραήλ είναι το θέμα και όχι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό δεν συμβαίνει όχι μόνο από τη Χαμάς αλλά και από όλους τους Παλαιστίνιους και τους πλέον μετριοπαθείς. Το να δώσετε κράτος στην Παλαιστίνη και ένα μίλι από την Ιερουσαλήμ μετά τα όσα έγιναν την 7η Οκτωβρίου είναι σαν να δίνετε κράτος στην Αλ Κάιντα και ένα μίλι από τη Νέα Υόρκη».

«Πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη ειρήνης με τη Συρία»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως «η ιδέα ειρήνης με τη Συρία επί δεκαετίες θα ήταν αδιανόητη. Σήμερα όμως βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ. Είμαστε σε συζητήσεις με το νέο Καθεστώς για μία ειρήνη σταθερή για εμάς, για αυτούς, αλλά και τη μειονότητα των Δρούζων. Το ίδιο πιθανή είναι και η ειρήνη με τον Λίβανο. Είμαστε σε συζητήσεις για πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Αν δεν μείνουν στα λόγια, τότε ναι, θα υπάρξει μία σταθερή ειρήνη. Μέχρι τότε, θα είμαστε σε επιφυλακή και θα προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Αν η νέα Κυβέρνηση στον Λίβανο συνεχίσει, τότε η ειρήνη θα έρθει και θα είναι διαρκείας. Τα επόμενα χρόνια η Μέση Ανατολή θα είναι πολύ διαφορετική, πολύ καλύτερη. Με όσα εμείς κάνουμε σήμερα η ειρήνη θα είναι παντού. Είμαστε έτοιμοι για ένα νέο Ιράν, έχουμε διάθεση να κάνουμε το Ιράν ξανά σπουδαίο μαζί με τον λαό της χώρας».

Σημειώνεται πως ο Νετανιάχου έφτασε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, και είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα, προτού επιστρέψει στο Ισραήλ την Τρίτη.