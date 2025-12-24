Ο Νετανιάχου στέλνει μήνυμα στο Ιράν μέσω AI, με συγκυβερνήτη τον Τραμπ σε βομβαρδιστικό

Ο βομβαρδισμός των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τα αμερικανικά αεροσκάφη, αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για το Ισραήλ, γεγονός που το ανέδειξε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Νετανιάχου εμφανίζεται στο πιλοτήριο ενός βομβαρδιστικού B-2, ίδιου τύπου με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά των ιρανικών πυρηνικών υποδομών, έχοντας στο πλευρό του τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Και οι δύο φορούν μαύρα γυαλιά πιλότου, είναι ντυμένοι με κοστούμια και παρουσιάζονται να πετούν πάνω από μια έρημο, στην οποία διακρίνονται εγκαταστάσεις αδιευκρίνιστης χρήσης, παραπέμποντας εμμέσως στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το βίντεο δημοσιεύεται περίπου έξι μήνες μετά τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μετά τους οποίους το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει δεχθεί σημαντικά πλήγματα.