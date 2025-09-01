Ο Μπέσεντ υπερασπίζεται τον Τραμπ: Η Fed πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αλλά έχει κάνει λάθη

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) είναι και πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη, αλλά σημείωσε ότι έχει «κάνει πολλά λάθη» και υπερασπίστηκε το δικαίωμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει τη διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, λόγω κατηγοριών για απάτη σε δάνεια στεγαστικά.

Μάλιστα ο Τραμπ έχει επικρίνει τη Fed και τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, εδώ και μήνες για τη μη μείωση των επιτοκίων και πρόσφατα στράφηκε κατά του Πάουελ λόγω δαπανηρής ανακαίνισης της έδρας της τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

«Η Fed πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Η Fed είναι ανεξάρτητη, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουν κάνει πολλά λάθη», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Reuters σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ένα εστιατόριο στα προάστια της Ουάσινγκτον.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τη θέση του δολαρίου σε σύγκριση με το ευρώ, καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα είναι αναμενόμενα ισχυρό λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής επέκτασης στην Ευρώπη. «Με ηγέτιδα δύναμη τη Γερμανία, η Ευρώπη έχει μια μεγάλη δημοσιονομική επέκταση», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η Λίζα Κουκ μήνυσε τον Τραμπ αμφισβητώντας το δικαίωμά του να την απολύσει

Υπενθυμίζεται ότι, η κυβερνήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Λίζα Κουκ προσέφυγε στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει τη δικαιοδοσία να την απομακρύνει από το αξίωμά της, εκκινώντας μια δικαστική διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον επανακαθορισμό των κανόνων σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Στη μήνυσή της η Κουκ λέει ότι ο Τραμπ παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία που επιτρέπει στον πρόεδρο να απομακρύνει κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed μόνο εάν υπάρχει «λόγος».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος λέει ότι η Κουκ διέπραξε δανειακή απάτη το 2021, έναν χρόνο πριν διοριστεί στη Fed.

Η υπόθεση κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο όπου η συντηρητική πλειοψηφία έχει επιτρέψει, έστω και διστακτικά, στον Τραμπ να απολύσει αξιωματούχους από άλλες υπηρεσίες, ωστόσο πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ότι η Fed μπορεί να αποτελεί μια σπάνια εξαίρεση υπηρεσίας που δεν υπόκειται στον άμεσο έλεγχο του Λευκού Οίκου.

Ένας εκπρόσωπος της Fed είπε νωρίτερα, πριν κατατεθεί η μήνυση, ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα θα υπακούσει στις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Η Κουκ διορίστηκε το 2022 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και είναι η πρώτη Αφροαμερικανή που αναλαμβάνει τέτοιο ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο της Fed.

Νωρίτερα φέτος ο Τραμπ απέλυσε και την Γκουίν Γουίλκοξ, την πρώτη Αφροαμερικανή που διορίστηκε στην Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων, η οποία εξετάζει εργασιακές διαφορές στον ιδιωτικό τομέα. Απέπεμψε επίσης πολλά άλλα στελέχη υπηρεσιών που επί μακρόν αντιμετωπίζονταν ως ανεξάρτητες από τον Λευκό Οίκο.

Ο νόμος με τον οποίο ιδρύθηκε η Fed δεν ξεκαθαρίζει ποιος μπορεί να είναι ο «βάσιμος λόγος» για την αποπομπή μελών του διοικητικού συμβουλίου της, ούτε καθορίζει ποια είναι η διαδικασία για την απομάκρυνσή τους. Κανένας πρόεδρος δεν απέλυσε ποτέ κάποιο μέλος της Fed και ο νόμος δεν έχει εξεταστεί ποτέ από τα δικαστήρια.