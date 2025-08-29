Ένα πολιτικό θαύμα αναζητά ο Φρανσουά Μπαϊρού για να παραμείνει πρωθυπουργός της Γαλλίας, αφού οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί αφήνουν μονάχα ένα μικρό περιθώριο για να «επιβιώσει» στην ψήφο εμπιστοσύνης.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, για να αποφύγει την αναγκαστική παραίτηση στις 8 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός πρέπει να πείσει είτε την ακροδεξιά είτε μια σειρά αριστερών βουλευτών να απέχουν, υπαναχωρώντας από τις δεσμεύσεις τους να ψηφίσουν εναντίον του.

«Προσπάθησε να σοκάρει το γαλλικό κοινό και το πολιτικό σύστημα, ώστε να αντιμετωπίσουν τη σοβαρότητα της κρίσης χρέους της χώρας, αλλά το μόνο που κατάφερε να αλλάξει ήταν η ημερομηνία της δικής του ''εκτέλεσης''», δήλωσε ο Mujtaba Rahman της Eurasia Group. Εκτίμησε την πιθανότητα απομάκρυνσης του Μπαϊρού στο 70%.

Εάν ο Μπαϊρού πέσει, θα εναπόκειται στον Εμανουέλ Μακρόν να ορίσει νέο πρωθυπουργό, αλλά δεν υπάρχει προφανής υποψήφιος που θα μπορούσε να ενώσει τις φατρίες σε ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία. Εναλλακτικά, ο Γάλλος ηγέτης θα μπορούσε να ρισκάρει με νέες εκλογές για να εξασφαλίσει πλειοψηφία — επαναλαμβάνοντας μια κίνηση που απέτυχε τον Ιούλιο του 2024.

Ο Μπαϊρού είχε πετύχει την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2025, πείθοντας τους Σοσιαλιστές να απέχουν από τις προτάσεις μομφής. Ωστόσο, σε μια απλή ψηφοφορία εμπιστοσύνης, η οποία έχει διαφορετικούς κανόνες ψηφοφορίας, θα έπρεπε επίσης να πείσει τους Πράσινους και τους Κομμουνιστές, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ταχθεί στο πλευρό της ακροαριστερής πτέρυγας σε μια αδιάλλακτη αντιπολίτευση.

Εναλλακτικά, ο Μπαϊρού θα μπορούσε να προσπαθήσει να πείσει την ακροδεξιά της Λεπέν να απέχει. Ωστόσο, το κόμμα της έχει επίσης δηλώσει ότι θα ψηφίσει εναντίον του, αυξάνοντας τον αριθμό των βουλευτών που επιδιώκουν ενεργά την απομάκρυνση του πρωθυπουργού — συμπεριλαμβανομένων των Σοσιαλιστών — σε τουλάχιστον 315 στην Εθνοσυνέλευση των 577 εδρών. Τα μέλη των κομμάτων που απαρτίζουν το «κεντρικό μπλοκ» που υποστηρίζει ενεργά την κυβέρνηση ανέρχονται μόνο σε 210.