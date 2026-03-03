Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αγιοταλάχ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, Ιρανός πολιτικός, κληρικός και μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Σύμφωνα με το Iran International, η επιλογή του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα του Ιράν και αποτελεί αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ίδιου οργάνου που είχε αναδείξει τον ίδιο στην ηγεσία το 1989.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο διάδοχος του ανώτατου ηγέτη πρέπει να επιλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts).

Πρόκειται για σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι – τυπικά – εκλέγονται από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια. Στην πράξη, ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ωστόσο, η διαδοχή από πατέρα σε γιο έρχεται σε σύγκρουση με πολιτικές και θρησκευτικές ευαισθησίες στο εσωτερικό του Ιράν, όπως αναφέρει το CNN.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται ότι συνδέεται με το σκληροπυρηνικό συντηρητικό στρατόπεδο του Ιράν, όπως και ο πατέρας του. Έχει υποστηρίξει δημόσια την καταστολή των αντιπάλων του καθεστώτος στο εσωτερικό του Ιράν και είναι υπέρμαχος μιας δυναμικής πολιτικής απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς.