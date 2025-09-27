Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Παρασκευή ότι θέλει να βάλει μια «τρικλοποδιά» στη νομοθετική μηχανή της ΕΕ, διαμαρτυρόμενος για την υπερρύθμιση από τους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας σε επιχειρηματίες από τη συμμαχία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος (CSU), ο Μερτς δήλωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει μια «συγκεκριμένη λίστα αιτημάτων» και «πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις» για τον περιορισμό της υπερρύθμισης από τις Βρυξέλλες, κατά την ανεπίσημη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν από τις πιο έντονες επικρίσεις του Μερτς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Βρυξελλών - την οποία ηγείται μάλιστα η ομοϊδεάτισσά του, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - από τότε που ανέλαβε την καγκελαρία τον Μάιο.

«Ξέρετε ότι είμαι ένας πραγματικά αφοσιωμένος Ευρωπαίος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, με την ΕΕ να ρυθμίζει συνεχώς και όλο και περισσότερο, δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο Μερτς.

«Ας το θέσω με έναν ζωντανό και παραστατικό τρόπο - πρέπει τώρα να βάλουμε ένα ξύλο στις ρόδες αυτής της μηχανής των Βρυξελλών, για να σταματήσει αυτή η αδιάκοπη παραγωγή κανονισμών από τη νομοθετική μηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.