O Μασκ προτείνει να μετονομαστούν τα στενά της Μάγχης σε «Τζορτζ Ουάσιγκτον»

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, πρότεινε την Κυριακή τη μετονομασία των στενών της Μάγχης - μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας - σε στενά «Τζορτζ Ουάσιγκτον», το όνομα δηλαδή του πρώτου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η αντίστοιχη ανάρτηση εμφανίστηκε στη σελίδα του στην πλατφόρμα «X». «Νέο όνομα για τα νερά που χωρίζουν την Αγγλία από τη Γαλλία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μασκ στην ανάρτησή του, η οποία γρήγορα έγινε viral, με πάνω από 5 εκατομμύρια χρήστες του δικτύου να το βλέπουν σε λιγότερο από δύο ώρες.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla και του X δεν εξήγησε περαιτέρω γιατί θα έπρεπε να μετονομαστεί σε Τζορτζ Ουάσιγκτον.

New name for the water that separates England and France pic.twitter.com/R6Lipj1Dra