Η βρετανική ομάδα ακτιβιστών «Led By Donkeys» και η γερμανική Centre for Political Beauty ανέλαβαν την ευθύνη για τις εικόνες που προβλήθηκε στο εργοστάσιο Gigafactory της Tesla λίγο έξω από το Βερολίνο και οι οποίες απεικονίζουν τον Μασκ να εκτελεί το «ναζιστικό χαιρετισμό» κατά την πρόσφατη ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως φαίνεται και από τα πλάνα που μοίρασαν στο διαδίκτυο, το μήνυμα «Heil Tesla», μια σαφής αναφορά στον ναζιστικό χαιρετισμό που είχε ο Αδόλφος Χίτλερ, φαίνεται να προβάλλεται στο εργοστάσιο με τη γραμματοσειρά του λογότυπου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η προβολή της εικόνας εμφανίστηκε στην εξωτερική πρόσοψη του εργοστασίου ηλεκτρικών οχημάτων στο Grünheide, λίγο έξω από τα όρια της πρωτεύουσας, το βράδυ της Πέμπτης, με την εικόνα του ιδιοκτήτη της Tesla Μασκ να συνοδεύεται από τη γερμανική λέξη «Heil» (χαίρε).

Σε συνδυασμό με το όνομα της εταιρείας του Μασκ, αυτό σχημάτισε τη φράση «Heil Tesla» - ένα λογοπαίγνιο με το «Heil Hitler», τη φράση που συνόδευε τη χρήση του ναζιστικού χαιρετισμού κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του Αδόλφου Χίτλερ.

Ο Μασκ έκανε τη χειρονομία δύο φορές κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ουάσινγκτον σε εκδήλωση για τον εορτασμό της έναρξης της δεύτερης θητείας του Τραμπ, προκαλώντας συζήτηση σχετικά με το αν η χειρονομία του με το υψωμένο χέρι αποτελούσε ναζιστικό χαιρετισμό, τον οποίο πανηγύρισαν οι εθνικιστές στι ΗΠΑ.

Τώρα, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη χρήση παράνομων συμβόλων συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του εικονιζόμενου χαιρετισμού, η χρήση ή η επίδειξη του οποίου είναι παράνομη στη Γερμανία.

The world’s richest man @elonmusk is promoting the far right in Europe. Don’t buy a @Tesla.

Location: Tesla Gigafactory, Berlin.

(In collaboration with @politicalbeauty) pic.twitter.com/xaacsX4Qw4