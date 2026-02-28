Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δηλώνοντας ότι το ξέσπασμα ενός πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν έχει «σοβαρές συνέπειες» για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ο Μακρόν μίλησε ξεχωριστά με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας και τον πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η Γαλλία είναι έτοιμη να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για την προστασία των στενότερων εταίρων της, κατόπιν αιτήματός τους, δήλωσε ο Μακρόν στο X.

«Η τρέχουσα κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους. Πρέπει να σταματήσει. Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει πλέον άλλη επιλογή από το να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις καλής πίστης για τον τερματισμό των προγραμμάτων πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και των ενεργειών του που αποσταθεροποιούν την περιοχή», δήλωσε ο Μακρόν.

«Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

«Ο ιρανικός λαός πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χτίσει ελεύθερα το μέλλον του. Οι σφαγές που διαπράττει το ισλαμικό καθεστώς το δυσφημούν και καθιστούν αναγκαίο να δοθεί φωνή στον λαό. Όσο πιο σύντομα τόσο καλύτερα».