Ο Μακρόν καταδικάζει την επίθεση κατά μελών της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, καταδίκασε «την απαράδεκτη επίθεση» που έπληξε μέλη της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία όπως υπογραμμίζει «διαδραματίζει βασικό ρόλο σταθεροποίησης στο νότιο Λίβανο».

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι είχε σήμερα επικοινωνία με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα και τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και επισήμανε οτι «η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης στην περιοχή».

«Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και του Λιβάνου, καθώς και κάθε χώρας στην περιοχή, πρέπει να γίνουν σεβαστές. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης δεν μπορούν να αφήσουν κανένα περιθώριο για τρομοκρατία. Η Γαλλία θα το διασφαλίσει αυτό» αναφέρει επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.