Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης - Χωρίς αλλαγές τα τρία «μεγάλα» υπουργεία

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε την Κυριακή τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος διόρισε ξανά τον στενό σύμμαχο του Εμανουέλ Μακρόν, Ρολάν Λεσκίρ, στη θέση του υπουργού Οικονομικών.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει ένα υπουργικό συμβούλιο «ανανεωμένο και ποικιλόμορφο», αλλά τελικά διατήρησε τις προηγούμενες επιλογές του για τις τρεις κορυφαίες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό και του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή στις υπουργικές επιλογές ήταν ο διορισμός του νέου υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νυνιέζ, επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, ο οποίος αντικαθιστά τον Μπρυνό Ρεταγιό, ηγέτη του συντηρητικού κόμματος Ρεπουμπλικανοί, που τρέφει δικές του προεδρικές φιλοδοξίες.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του Λεκορνί διήρκεσε μόλις 14 ώρες. Ο Λεσκίρ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δέχεται έντονη πίεση να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 μέσα από ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνί συναντήθηκε με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Κυριακής για να οριστικοποιήσουν τη λίστα, δύο ημέρες μετά την επαναδιορισμό του ως πρωθυπουργού και εν μέσω της σοβαρότερης πολιτικής κρίσης που βιώνει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες.

Βρίσκεται υπό πίεση να παρουσιάσει γρήγορα τον προϋπολογισμό ώστε να τηρηθούν οι συνταγματικές προθεσμίες, με το προεδρικό γραφείο να δηλώνει ότι η πρόταση πρέπει να είναι έτοιμη έως την Τετάρτη για να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς. Η ύπαρξη κυβέρνησης είναι τυπική προϋπόθεση για την παρουσίαση προϋπολογισμού.

Ο Λεκορνί είχε παραιτηθεί την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία, όταν οι επιλογές του για το υπουργικό συμβούλιο προκάλεσαν την οργή μελών της κεντροδεξιάς συμμαχίας του. Επανέρχεται στη θέση του μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας: η άκρα αριστερά έχει δεσμευθεί να καταθέσει πρόταση μομφής τη Δευτέρα, ενώ οι Σοσιαλιστές - που διαθέτουν τη δύναμη να τον ανατρέψουν - κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους.

Η Γαλλία βρίσκεται εγκλωβισμένη σε κρίση εδώ και μήνες, καθώς μια σειρά από κυβερνήσεις μειοψηφίας δυσκολεύονται να περάσουν μέτρα μείωσης του ελλείμματος μέσα από ένα δύστροπο κοινοβούλιο, στο οποίο πολλοί ήδη προετοιμάζονται για τη μάχη της διαδοχής του Μακρόν το 2027.

Ο Λεκορνί διόρισε την Κατρίν Βοτρίν, βετεράνο της κεντροδεξιάς, στη θέση του υπουργού Άμυνας. Η Βοτρίν είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού και επίσης υπήρξε υπουργός επί προεδρίας του Ζακ Σιράκ.

Ο Νυνιέζ, ο νέος υπουργός Εσωτερικών, είναι απόφοιτος της περίφημης École nationale d'administration (ENA) και έχει διατελέσει σε καίριες θέσεις του γαλλικού μηχανισμού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας της εσωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών DGSI. Πέρυσι είχε την ευθύνη για την ασφάλεια του Παρισιού κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.