Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο έχει ενισχύσει τα προσωπικά του μέτρα ασφαλείας και βασίζεται στην Κούβα, έναν βασικό σύμμαχο, εν μέσω της αυξανόμενης απειλής για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους κοντά στην προεδρία της Βενεζουέλας.

Οι πηγές των New York Times περιέγραψαν μια ατμόσφαιρα έντασης και ανησυχίας που κυριαρχεί στον στενό κύκλο του προέδρου, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μαδούρο πίστευε πως εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο και ότι μπορεί να ξεπεράσει την τελευταία και πιο σοβαρή απειλή για τη 12ετή διακυβέρνησή του.

Όπως αναφέρεται, ο 63χρονος πρόεδρος αλλάζει συχνά το μέρος όπου κοιμάται, ώστε να δυσκολέψει τον εντοπισμό του σε περίπτωση απόπειρας στοχευμένης επίθεσης. Επιπλέον, χρησιμοποιεί καρτοκινητά τηλέφωνα, μη ανιχνεύσιμα, τα οποία αλλάζει συχνά, μια πρακτική που – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – εφαρμόζει όλο και πιο συστηματικά από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συγκεντρώνουν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

Οι προφυλάξεις αυτές ενισχύθηκαν από τον Σεπτέμβριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συγκεντρώνουν πολεμικά πλοία και να πλήττουν σκάφη που η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

Για να μειώσει τον κίνδυνο να προδοθεί, ο Μαδούρο έχει επίσης διευρύνει τον ρόλο των Κουβανών σωματοφυλάκων στην προσωπική του φρουρά και έχει εντάξει περισσότερους Κουβανούς αξιωματικούς αντικατασκοπείας στον στρατό της Βενεζουέλας, είπε ένα από τα πρόσωπα.

Δημόσια, ωστόσο, ο Μαδούρο έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει τις απειλές της Ουάσιγκτον, προβάλ­λοντας μια αδιάφορη, χαλαρή εικόνα, εμφανιζόμενος απροειδοποίητα σε δημόσιες εκδηλώσεις, χορεύοντας και ανεβάζοντας προπαγανδιστικά βίντεο στο TikTok.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι διευθύνει ένα «ναρκοτρομοκρατικό» καρτέλ που πλημμυρίζει τις ΗΠΑ με ναρκωτικά — ένα αφήγημα που πολλοί νυν και πρώην αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον λένε ότι στην πραγματικότητα στοχεύει σε αλλαγή καθεστώτος.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει συνδυάσει τις απειλές κατά της Βενεζουέλας με υπαινιγμούς για διπλωματική λύση. Ο ίδιος και ο Μαδούρο μίλησαν τηλεφωνικά τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν ένα ενδεχόμενο τετ-α-τετ.