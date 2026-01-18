Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Κυριακή ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για «την κατάσταση ασφαλείας» στη Γροιλανδία και την Αρκτική, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν από τις απειλές για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο θέμα αυτό και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο Νταβός στο τέλος της εβδομάδας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ρούτε, χωρίς άλλη διευκρίνιση για το περιεχόμενο αυτής της πολυαναμενόμενης τηλεφωνικής συνομιλίας.