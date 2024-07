Μεγάλη Βρετανία

Η νέα κυβέρνηση των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε την Τετάρτη μια σειρά προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εθνικοποίησης των σιδηροδρομικών εταιρειών και της δημιουργίας μιας δημόσιας εταιρείας καθαρής ενέργειας.

Σε ομιλία που εκφώνησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ' εκ μέρους της κυβέρνησης, η κυβέρνηση δήλωσε ότι «δεσμεύεται για μια μετάβαση σε καθαρή ενέργεια που θα μειώσει τους λογαριασμούς για τους καταναλωτές με την πάροδο του χρόνου».

Για το λόγο αυτό, θα ιδρύσει την Great British Energy, με έδρα τη Σκωτία, ώστε να ενισχύσει την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια.

Η ομιλία απαρίθμησε ένα ευρύ φάσμα προτάσεων, πολλές από τις οποίες έχουν λίγο - πολύ ανακοινωθεί, όπως το ότι θα μεταρρυθμίσουν τους κανόνες σχεδιασμού για να επιταχύνουν τα έργα υποδομής και την οικοδόμηση κατοικιών, θα ενισχύσουν τις εξουσίες της ρυθμιστικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου για το νερό, θα δώσουν στην αστυνομία μεγαλύτερη εξουσία για την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και θα καταργήσουν μια υφιστάμενη φορολογική απαλλαγή για τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν νέοι εκπαιδευτικοί.

Η υπόσχεση για οικονομική ανάπτυξη βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της ομιλίας, η οποία περιγράφηκε στις πρώτες γραμμές ως «θεμελιώδης αποστολή» που θα βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει την κρίση του κόστους ζωής.

Αναφερόμενος στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται από εταιρείες όπως η OpenAI, ο Κάρολος δήλωσε ότι η κυβέρνηση «θα επιδιώξει να θεσπίσει την κατάλληλη νομοθεσία για να θέσει απαιτήσεις σε όσους εργάζονται για την ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης».

