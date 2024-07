Γκάλαντ σε Όστιν: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καθιστούν εφικτή μία συμφωνία για τους ομήρους

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας δημιούργησαν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να επιτευχθεί συμφωνία για τους ομήρους, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, στον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν, όπως έκανε γνωστό το γραφείο του Γκάλαντ.

Όπως διευκρινίστηκε, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προέβη στην παραπάνω δήλωση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στη διάρκεια της νύχτας με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν.

«Οι επιχειρήσεις των IDF (Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων) οδήγησαν στις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, η οποία είναι η ύψιστη ηθική επιταγή αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Γκάλαντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

During a late-night conversation with U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Israeli Defense Minister Yoav Gallant reported that recent IDF operations in Gaza have created favorable conditions for negotiating a hostage deal with the Hxmas terror group.



