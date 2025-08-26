Ο Λίβανος θα παρουσιάσει σχέδιο στις 31 Αυγούστου για να πείσει τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί, λέει ο Μπάρακ

Ο Λίβανος θα παρουσιάσει ένα σχέδιο στις 31 Αυγούστου για να πείσει τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί, δήλωσε την Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και τον Λίβανο, Τόμας Μπάρακ.

Το Ισραήλ θα δώσει μια αντίπροταση όταν λάβει το σχέδιο του Λιβάνου, είπε ο Μπάρακ μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο πρόεδρο στη Βηρυτό.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Μπάρακ σημείωσε ότι το σχέδιο που ετοιμάζει ο Λίβανος δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα στρατιωτική δράση για να πειστεί η Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της.

«Ο λιβανέζικος στρατός και η κυβέρνηση δεν μιλούν για πόλεμο. Μιλούν για το πώς να πείσουν τη Χεζμπολάχ να παραδώσει αυτά τα όπλα», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε τη λιβανέζικη κυβέρνηση να μην έρθει σε αντιπαράθεση με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, δηλώνοντας ότι δεν θα υπήρχε «ζωή» στο Λίβανο εάν το έκανε.

Η Χεζμπολάχ είχε σοβαρά αποδυναμωθεί από πόλεμο με το Ισραήλ πέρσι, κατά τον οποίο σκοτώθηκαν πολλά ηγετικά στελέχη και τρομοκράτες της οργάνωσης.

Μια ειρηνευτική συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και τερμάτισε αυτή τη σύγκρουση απαιτεί από το λιβανέζικο κράτος να αφοπλίσει τις ένοπλες ομάδες.

Ωστόσο, ο Κάσεμ δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ και ο σύμμαχός της, Amal, ανέβαλαν τις διαδηλώσεις στους δρόμους ενάντια στην υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ πρωτοβουλία αφοπλισμού, δίνοντας χώρο για διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά ότι μελλοντικές διαδηλώσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό.

Τέλος, με τη σειρά του το Ισραήλ σήμανε ότι θα μειώσει την στρατιωτική του παρουσία στο νότιο Λίβανο εάν οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις προχωρήσουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.