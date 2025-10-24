O Λίβανος ενέκρινε την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο
Το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε την Πέμπτη την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου και το θέμα αναμένεται τώρα να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για κύρωση, σύμφωνα με το λιβανέζικο μέσο ενημέρωσης Observe Lebanon.

Σύμφωνα με ανάρτηση του «Observe Lebanon», η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στην περιφερειακή εξερεύνηση και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

«Καθώς ο Λίβανος αντιμετωπίζει τις δικές του οικονομικές προκλήσεις, η εδραίωση των θαλάσσιων συνόρων μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση σε πιθανή εξόρυξη πόρων», αναφέρεται.

Η Επιτροπή Έργων του Λιβάνου είχε εισηγηθεί να προσκληθούν ξένοι εμπειρογνώμονες και νομικοί αρμόδιοι, ακόμα και εμπειρογνώμονες σε θέματα φυσικών πόρων, προκειμένου να διευκρινιστούν τεχνικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των επιφανειών.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου κάλεσε μάλιστα σε προσεκτική τεχνική και νομική επανεξέταση πριν ληφθεί οποιαδήποτε νέα δέσμευση ή υπογραφή με την Κύπρο, καθώς το ζήτημα έχει σαφή κυριαρχική διάσταση και μπορεί να επηρεάσει και την οριοθέτηση με τη Συρία.

