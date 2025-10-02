Ο Λευκός Οίκος «παγώνει» τα κονδύλια για τις δημοκρατικές πολιτείες

«Πάγωσε» η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ποσό των 26 δισ. δολαρίων τα οποία προορίζονταν για τις δημοκρατικές πολιτείες. Τα προγράμματα που στοχοποιήθηκαν περιλάμβαναν 18 δισ. δολάρια για έργα μεταφορών στη Νέα Υόρκη, έδρα των δύο κορυφαίων Δημοκρατικών του Κογκρέσου, και 8 δισ. δολάρια για έργα πράσινης ενέργειας σε 16 πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένων της Καλιφόρνιας και του Ιλινόις.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να επεκτείνει την εκκαθάριση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων εάν το Shutdown διαρκέσει περισσότερο από μερικές ημέρες.

Όπως αναφέρει το investing, οι κινήσεις αυτές κατέστησαν σαφές ότι ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει την απειλή του για να τιμωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να επεκτείνει τον έλεγχό του στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ύψους 7 τρισ. δολαρίων, ο οποίος έχει καθοριστεί από το Σύνταγμα των ΗΠΑ ως αρμοδιότητα του Κογκρέσου. «Μπορούν να εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια δολάρια», έγραψε στο Truth Social αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, η 15η από το 1981, ανέστειλε την επιστημονική έρευνα, την οικονομική εποπτεία, τις προσπάθειες καθαρισμού του περιβάλλοντος και ένα ευρύ φάσμα άλλων δραστηριοτήτων.

Περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έλαβαν εντολή να μην εργαστούν, ενώ άλλοι, όπως στρατιώτες και πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς, άρχισαν να εργάζονται χωρίς αμοιβή. Το υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων δήλωσε ότι θα παρέχει υπηρεσίες ταφής σε εθνικά νεκροταφεία, αλλά δεν θα στήνει ταφόπλακες ούτε θα κουρεύει το γρασίδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε απολύσεις εάν η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ διαρκέσει περισσότερο από μερικές ημέρες. Προηγούμενες διακοπές λειτουργίας δεν οδήγησαν σε μόνιμες απολύσεις.

Το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα απολύσει το 1% των 14.000 υπαλλήλων του, σύμφωνα με εσωτερική επιστολή που είδε το Reuters.