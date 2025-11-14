Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Alibaba, τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, ότι παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις «επιχειρήσεις» του κινεζικού στρατού εναντίον στόχων στις ΗΠΑ, γράφει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη ένα υπόμνημα του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες «άκρως απόρρητες» πληροφορίες για το πώς ο κινεζικός όμιλος εφοδιάζει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το ρεπορτάζ δεν διευκρίνισε ποιες δυνατότητες ή ποιες επιχειρήσεις εμπλέκονται, ούτε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να αντιδράσουν με κάποιον τρόπο.

Οι μετοχές της Alibaba (BABA.N) που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 4,2% μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης.

«Οι ισχυρισμοί και οι υπαινιγμοί στο άρθρο είναι εντελώς ψευδείς», ανέφερε η Alibaba σε δήλωσή της.

«Αμφισβητούμε τα κίνητρα πίσω από τη διαρροή ανωνύμου, την οποία η FT παραδέχεται ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει. Αυτή η κακόβουλη επιχείρηση δημοσίων σχέσεων προέρχεται ξεκάθαρα από ένα παράτολμο άτομο που επιδιώκει να υπονομεύσει τη πρόσφατη εμπορική συμφωνία του Προέδρου Τραμπ με την Κίνα».