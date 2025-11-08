Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατηγόρησε το BBC ότι ήταν «σκόπιμα ανέντιμο» σχετικά με την παρουσίαση από το κανάλι της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021, σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

Ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δέχεται κριτική τις τελευταίες μέρες για κατηγορίες ότι παραπλάνησε τους θεατές, συνδέοντας πλάνα από διαφορετικά μέρη των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 — την ημέρα που οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις της στην Telegraph, που δημοσιεύτηκαν αργά την Παρασκευή, η Λέβιτ επέκρινε το BBC για την προβολή «επιλεκτικά μονταρισμένων» πλάνων της ομιλίας του Τραμπ στο πρόγραμμα Panorama για το γεγονός, προσθέτοντας ότι ο σταθμός «δεν θα έπρεπε πλέον να αξίζει τον χρόνο» των Βρετανών θεατών.

«Αυτό το σκόπιμα ανέντιμο, επιλεκτικά μονταρισμένο απόσπασμα του BBC αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι πρόκειται για πλήρως, 100% ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε η Λέβιτ στην εφημερίδα.

Οι Βρετανοί φορολογούμενοι «αναγκάζονται να πληρώνουν τον λογαριασμό για μια αριστερίστικη μηχανή προπαγάνδας», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος του BBC δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι η επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων του σταθμού εξετάζει ρητά τις διαφορετικές απόψεις και κρίσεις όσον αφορά την κάλυψη των ειδήσεων. «Αν και δεν σχολιάζουμε διαρροές εγγράφων, όταν το BBC λαμβάνει σχόλια τα παίρνει σοβαρά υπόψη και τα εξετάζει προσεκτικά», είπε ο εκπρόσωπος.