«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για το Λος Άντζελες

Τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές που αντιδρούν στη μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου και στην Εθνοφρουρά, την οποία ο ίδιος έστειλε για να καταστείλει τις αντιδράσεις κατά των συλλήψεων μεταναστών, στο Λος Άντζελες, προκάλεσαν πολιτική σύρραξη. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας μήνυσε τον Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα στηρίξει τη σύλληψη του επικεφαλής της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ.

Την ίδια στιγμή ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αναπτύξει επιπλέον δυνάμεις της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Η Καλιφόρνια μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στις επιδρομές κατά μεταναστών», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας, Ρομπ Μπόντα λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τη σύλληψη του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, κατηγορώντας τον για πιθανή παρεμπόδιση της εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

«Είναι απλώς λόγια, μπλόφες, κομπορρημοσύνη και απειλές», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ανακοινώνοντας την κατάθεση της μήνυσης κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Αξιωματούχοι της Καλιφόρνιας κατηγόρησαν σήμερα τον πρόεδρο Τραμπ ότι πυροδότησε μια ήδη τεταμένη κατάσταση στο Λος Άντζελες στέλνοντας στρατεύματα της Εθνοφρουράς, ενώ ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι μερικές φορές οι βίαιες διαδηλώσεις δικαιολογούν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες απέλασης.

Το Σάββατο, ο Τομ Χόμαν, ο κύριος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα μετανάστευσης και ο αρχιτέκτονας της πολιτικής του για τις μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, ο «τσάρος των συνόρων» όπως τον αποκαλούν, απείλησε ότι θα συλλάβει οποιονδήποτε εμποδίζει τις προσπάθειες επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου του Νιούσομ και της δημάρχου του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας.

Και οι δύο αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση του Ρεπουμπλικανού προέδρου να αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες. Ο Νιούσομ - που ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα - απάντησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο NBC News προκαλώντας τον Χόμαν να «τελειώσει με αυτό» και να προχωρήσει στη σύλληψη και σημείωσε πως δεν περίμενε ποτέ να δει την ημέρα που ένας πρόεδρος θα ζητούσε τη σύλληψη εν ενεργεία κυβερνήτη.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα για το εάν ο Νιούσομ προκάλεσε τον Χόμαν να τον συλλάβει, ο Τραμπ είπε: «Θα το έκανα εάν ήμουν ο Τομ. Νομίζω ότι θα ήταν ι υπέροχο, απάντησε ο Τραμπ. «Στον Γκάβιν αρέσει η δημοσιότητα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν δείχνει καμία πρόθεση να κατευνάσει την κατάσταση έπειτα από τρεις ημέρες ταραχών στο Λος Άντζελες, δήλωσε σήμερα ότι οι συγκρούσεις με τις αρχές επιβολής του νόμου ήταν έργο «επαγγελματιών ταραχοποιών» και «ανταρτών».

«Αυτοί που προκαλούν προβλήματα είναι επαγγελματίες ταραχοποιοί και αντάρτες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, χωρίς να αναφέρει εάν θα κηρύξει κατάσταση εξέγερσης, κάτι που θα μπορούσε να του δώσει εξαιρετικά ευρείες εξουσίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε τη Δευτέρα ότι έλαβε «μια σπουδαία απόφαση» στέλνοντας την Εθνοφρουρά για να αντιμετωπίσει τις αναταραχές που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο στην Καλιφόρνια, εξαιτίας των πολιτικών του σχετικά με τη μετανάστευση. «Αν δεν το είχαμε κάνει, το Λος Άντζελες θα είχε εξαλειφθεί εντελώς», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αιτιολόγησε την απόφασή του ως εξής:

«Πήραμε μια σπουδαία απόφαση στέλνοντας την Εθνοφρουρά για να αντιμετωπίσει τις βίαιες, υποκινούμενες ταραχές στην Καλιφόρνια. Αν δεν το είχαμε κάνει, το Λος Άντζελες θα είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο πολύ ανίκανος «Κυβερνήτης», Γκάβιν Νιούσομ, και η «Δήμαρχος», Κάρεν Μπας, θα έπρεπε να λένε: «Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ, είστε υπέροχος. Δεν θα ήμασταν τίποτα χωρίς εσάς, κύριε».

Αντί γι’ αυτό, επιλέγουν να πουν ψέματα στον λαό της Καλιφόρνια και της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι δεν μας χρειαζόταν και ότι πρόκειται για «ειρηνικές διαμαρτυρίες».

Μια ματιά στις φωτογραφίες και τα βίντεο της βίας και της καταστροφής σας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Θα κάνουμε πάντα ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσουμε τους πολίτες μας ασφαλείς, ώστε να μπορέσουμε, μαζί, να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη!»

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ καταδίκασε σήμερα τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Λος Άντζελες ενάντια στη μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενη κυρίως στους Μεξικανούς που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Αυτό πρέπει να είναι σαφές, καταδικάζουμε τη βία, απ' όπου κι αν προέρχεται", δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά την τακτική πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, ζητώντας "τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του νόμου".

Απευθυνόμενη στις αμερικανικές αρχές, τις κάλεσε να σεβαστούν το κράτος δικαίου στις διαδικασίες μετανάστευσης.

Για την πρόεδρο του Μεξικού, "η πυρπόληση περιπολικών οχημάτων μοιάζει περισσότερο με μια προκλητική ενέργεια παρά με μια πράξη αντίστασης".

"Καλούμε την μεξικανική κοινότητα να ενεργεί ειρηνικά και να μην ενδίδει στις προκλήσεις" τόνισε, χωρίς να ζητήσει συγκεκριμένα να τερματιστούν οι διαμαρτυρίες.

Συνολικά 42 Μεξικανοί συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των δυναμικών επιχειρήσεων της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας που είχαν στόχο τους ξένους, δήλωσε ο Μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Χθες, Κυριακή, τέσσερις μεταξύ αυτών απελάθηκαν, πρόσθεσε ο υπουργός.

"Η μεξικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά και νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της" απέναντι σε "πρακτικές που ποινικοποιούν τη μετανάστευση και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των (μεξικανικών) κοινοτήτων στις ΗΠΑ", δήλωσε η Σέινμπαουμ.

Ως παράνομη περιοχή συγκέντρωσης κήρυξε η αστυνομία όλο το κέντρο του Λος Άντζελες και διέταξε τους διαδηλωτές να πάνε στα σπίτια τους την Κυριακή (08/06) το βράδυ, έπειτα από την τρίτη ημέρα διαδηλώσεων κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τις διαδηλώσεις κάηκαν αυτοκίνητα και εκτοξεύθηκαν μπουκάλια εναντίον αστυνομικών.

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς –που αναπτύχθηκαν από τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων, σε μια κίνηση που ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε παράνομη– φρουρούσαν την Κυριακή κτίρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αναταραχές στο Λος Άντζελες έχουν γίνει ένα σημείο ανάφλεξης στην προσπάθεια του Τραμπ για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει δεσμευτεί να απελάσει αριθμό ρεκόρ ανθρώπων που βρίσκονται μη νόμιμα στη χώρα και να αποκλείσει τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, θέτοντας στην υπηρεσία επιβολής των συνόρων ICE ως ημερήσιο στόχο τη σύλληψη τουλάχιστον 3.000 μεταναστών.

Αξιωματούχοι της πολιτείας της Καλιφόρνιας και τοπικοί αξιωματούχοι, κυρίως Δημοκρατικοί, κατηγορούν τον Τραμπ ότι φούντωσε τις αρχικά μικρής κλίμακας διαδηλώσεις με την οργάνωση μιας ομοσπονδιακής απάντησης. Αρκετά αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα της εταιρείας GOOGL.O Waymo της Alphabet πυρπολήθηκαν σε δρόμο του κέντρου της πόλης το βράδυ της Κυριακής (08/06).

Ειδικότερα, η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι ορισμένοι διαδηλωτές είχαν πετάξει μπετονένια βλήματα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας. Η αστυνομία κήρυξε αρκετές συγκεντρώσεις ως παράνομες συγκεντρώσεις και αργότερα το επέκτεινε για να συμπεριλάβει ολόκληρη την περιοχή του κέντρου.

Όσο για την έφιππη αστυνομία, προσπάθησε να ελέγξει το πλήθος ενώ ορισμένοι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα, όπως ανέφερε το CNN.

Πηγή: AP Photo/Ethan Swope

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Ντροπή σας!» στην αστυνομία και ορισμένοι φάνηκε να πετούν αντικείμενα, όπως έδειξαν οι εικόνες από βίντεο. Μια ομάδα απέκλεισε τον αυτοκινητόδρομο 101, έναν κεντρικό δρόμο στο κέντρο της πόλης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Τζιμ ΜακΝτόνελ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής (08/06) ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται ειρηνικά, αλλά η βία που είχε δει από ορισμένους ήταν «αηδιαστική» και οι διαδηλώσεις είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε συλλάβει 10 άτομα την Κυριακή και 29 το προηγούμενο βράδυ, προσθέτοντας ότι οι συλλήψεις συνεχίζονται.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Νιούσομ, δήλωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει την εντολή της να αναπτύξει 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην κομητεία του Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη. Μάλιστα, σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα Χ, ο Νιούσομ ανέφερε ότι σκοπεύει να μηνύσει την κυβέρνηση για την ανάπτυξη.

«Αυτό είναι ακριβώς αυτό που ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άναψε τις φωτιές και ενήργησε παράνομα για να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνική Φρουρά. Η διαταγή που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την Καλιφόρνια. Θα του επιτρέψει να πάει σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ και να κάνει το ίδιο πράγμα» δήλωσε ο Νιούσομ, χρησιμοποιώντας τη συντομογραφία της Καλιφόρνιας. «Θα του κάνουμε μήνυση».

