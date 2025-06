Ως παράνομη περιοχή συγκέντρωσης κήρυξε η αστυνομία όλο το κέντρο του Λος Άντζελες και διέταξε τους διαδηλωτές να πάνε στα σπίτια τους την Κυριακή (08/06) το βράδυ, έπειτα από την τρίτη ημέρα διαδηλώσεων κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τις διαδηλώσεις κάηκαν αυτοκίνητα και εκτοξεύθηκαν μπουκάλια εναντίον αστυνομικών.

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς –που αναπτύχθηκαν από τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων, σε μια κίνηση που ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε παράνομη– φρουρούσαν την Κυριακή κτίρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αναταραχές στο Λος Άντζελες έχουν γίνει ένα σημείο ανάφλεξης στην προσπάθεια του Τραμπ για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει δεσμευτεί να απελάσει αριθμό ρεκόρ ανθρώπων που βρίσκονται μη νόμιμα στη χώρα και να αποκλείσει τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, θέτοντας στην υπηρεσία επιβολής των συνόρων ICE ως ημερήσιο στόχο τη σύλληψη τουλάχιστον 3.000 μεταναστών.

Αξιωματούχοι της πολιτείας της Καλιφόρνιας και τοπικοί αξιωματούχοι, κυρίως Δημοκρατικοί, κατηγορούν τον Τραμπ ότι φούντωσε τις αρχικά μικρής κλίμακας διαδηλώσεις με την οργάνωση μιας ομοσπονδιακής απάντησης. Αρκετά αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα της εταιρείας GOOGL.O Waymo της Alphabet πυρπολήθηκαν σε δρόμο του κέντρου της πόλης το βράδυ της Κυριακής (08/06).

Ειδικότερα, η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι ορισμένοι διαδηλωτές είχαν πετάξει μπετονένια βλήματα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας. Η αστυνομία κήρυξε αρκετές συγκεντρώσεις ως παράνομες συγκεντρώσεις και αργότερα το επέκτεινε για να συμπεριλάβει ολόκληρη την περιοχή του κέντρου.

Όσο για την έφιππη αστυνομία, προσπάθησε να ελέγξει το πλήθος ενώ ορισμένοι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα, όπως ανέφερε το CNN.

Πηγή: AP Photo/Ethan Swope

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Ντροπή σας!» στην αστυνομία και ορισμένοι φάνηκε να πετούν αντικείμενα, όπως έδειξαν οι εικόνες από βίντεο. Μια ομάδα απέκλεισε τον αυτοκινητόδρομο 101, έναν κεντρικό δρόμο στο κέντρο της πόλης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Τζιμ ΜακΝτόνελ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής (08/06) ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται ειρηνικά, αλλά η βία που είχε δει από ορισμένους ήταν «αηδιαστική» και οι διαδηλώσεις είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε συλλάβει 10 άτομα την Κυριακή και 29 το προηγούμενο βράδυ, προσθέτοντας ότι οι συλλήψεις συνεχίζονται.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Νιούσομ, δήλωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει την εντολή της να αναπτύξει 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην κομητεία του Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη. Μάλιστα, σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα Χ, ο Νιούσομ ανέφερε ότι σκοπεύει να μηνύσει την κυβέρνηση για την ανάπτυξη.

«Αυτό είναι ακριβώς αυτό που ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άναψε τις φωτιές και ενήργησε παράνομα για να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνική Φρουρά. Η διαταγή που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την Καλιφόρνια. Θα του επιτρέψει να πάει σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ και να κάνει το ίδιο πράγμα» δήλωσε ο Νιούσομ, χρησιμοποιώντας τη συντομογραφία της Καλιφόρνιας. «Θα του κάνουμε μήνυση».

