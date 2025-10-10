Στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο Τραμπ δεν απευθύνθηκε σε έμπειρους διπλωμάτες, αλλά στον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ ταξίδεψαν στην Αίγυπτο και έκλεισαν μια ιστορική συμφωνία.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times, όταν ο Τζάρεντ Κούσνερ έμαθε ότι η Χάμας θα ξεκινούσε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, απαντούσε σε τηλεφωνήματα στο αρχοντικό του, που βρίσκεται σε ένα τεχνητό νησί βόρεια του Μαϊάμι.

Μπήκε στο αυτοκίνητό του και οδήγησε για 20 λεπτά μέχρι ένα άλλο αρχοντικό — αυτό του δισεκατομμυριούχου Στιβ Γουίτκοφ, του απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Επισημαίνοντας ότι τόσο για τον Κούσνερ όσο και για τον Γουίτκοφ η κυρία επαγγελματική ενασχόληση ήταν η κατασκευή ακινήτων, οι NYT αναφέρουν ότι «οι δύο τους άρχισαν να εργάζονται για τη δημιουργία ενός κέντρου διοίκησης, όπου έκαναν και δέχονταν τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου ενός ανυπόμονου προέδρου και μελών του υπουργικού συμβουλίου της ισραηλινής κυβέρνησης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν ο Κούσνερ ενημερώθηκε για την πρώτη αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ όπως αυτό παρουσιάστηκε στον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, επικεντρώθηκε στο σημείο εκείνο στο οποίο αναφερόταν ότι οι όμηροι θα μπορούσαν σύντομα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Λίγες ώρες αφότου ο Κούσνερ έφτασε στην Αίγυπτο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Χαμάς είχαν συνάψει συμφωνία που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Κούσνερ έλαβε διπλωματικά εύσημα για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις, αλλά ως εθελοντής δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες δημοσιοποίησης με έναν κυβερνητικό υπάλληλο.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή τον εμπλέκουν οικονομικά στην περιοχή όπου προσπαθεί να μεσολαβήσει.

Οι επικριτές του λένε ότι παρακάμπτει τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Αν και ο Κούσνερ φαίνεται οικείος στο κοινό της Ουάσινγκτον, ουσιαστικά ποτέ δεν έφυγε από τον κύκλο του Τραμπ. Υπήρξε ανέντακτος ανώτερος σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του, όπως και η Ιβάνκα Τραμπ, η κόρη του προέδρου.