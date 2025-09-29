Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ηγείται μιας προσπάθειας να προωθήσει την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας, καθώς οι ηγέτες ετοιμάζονται για μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα.

Ο Κόστα αναζητά στήριξη από τις πρωτεύουσες της ΕΕ, προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία για τα νέα μέλη και να ξεπεράσει το αδιέξοδο σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στην παράκαμψη του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος άσκησε βέτο για να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση. Οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν ομοφωνία και των 27 κρατών-μελών για κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η Μολδαβία, που είναι επίσης υποψήφια χώρα, έχει συντονίσει τις προσπάθειές της με το Κίεβο και δεν μπορεί να προχωρήσει όσο παραμένει το αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την πρόταση του Κόστα, οι λεγόμενες διαπραγματευτικές ομάδες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες με ειδική πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ και όχι με ομοφωνία. Η πλήρης ένταξη θα εξακολουθεί να απαιτεί ομοφωνία, ωστόσο η Ουκρανία και η Μολδαβία θα μπορούσαν να αρχίσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να δείξουν πρόοδο προς τα πρότυπα της ΕΕ, ακόμη και αν μία ή δύο χώρες διαφωνούν, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το σχέδιο.

Διπλωμάτες ανέφεραν ότι ο Κόστα άσκησε πιέσεις στους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια πρόσφατης «περιοδείας» σε πρωτεύουσες, με συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

«Η διεύρυνση αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Τη θεωρεί την πιο σημαντική γεωπολιτική επένδυση που μπορεί να κάνει η ΕΕ. Γι’ αυτό πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για τρόπους ώστε οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας να μεταφραστούν σε απτά βήματα».

Η Μάρτα Κος, επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, θα επισκεφθεί την Ουκρανία τη Δευτέρα, καθώς η χώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία ελέγχου της νομοθεσίας που απαιτείται για την προώθηση της υποψηφιότητάς της.