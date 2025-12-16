Ο Καναδάς ενισχύει την παρουσία του στην Αρκτική: Θα ανοίξει προξενεία σε Γροιλανδία και Αλάσκα

Ο Καναδάς σχεδιάζει να ανοίξει δύο νέα προξενεία στη Γροιλανδία και το Άνκορατζ της Αλάσκας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική, δήλωσε την Τρίτη η υπουργός Εξωτερικών, Ανίτα Ανάντ. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τη στρατιωτική και ασφαλιστική παρουσία του Καναδά στην Αρκτική, μια παγωμένη και πλούσια σε ορυκτά έκταση που παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για τις υπερδυνάμεις-αντίπαλους Ρωσία και Κίνα.

Σε συνέντευξή της στο Reuters, η Ανάντ δήλωσε ότι η Αρκτική αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής του Καναδά. Όπως είπε, «η περιοχή είναι πολύ, πολύ σημαντική τώρα που βλέπουμε τις ρωσικές υποδομές να προχωρούν όλο και πιο βόρεια και το Βορειοδυτικό Πέρασμα να γίνεται πιο εύκολο να διασχιστεί λόγω της τήξης των πολικών παγετώνων».

Ο Καναδάς είχε προγραμματίσει να ανοίξει προξενείο στο Νουούκ της Γροιλανδίας τον Νοέμβριο, αλλά αναγκάστηκε να το αναβάλει λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Η Ανάντ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καναδικού προξενείου στο Άνκορατζ.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ πυροδότησε εντάσεις μεταξύ των χωρών της Αρκτικής εκφράζοντας ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός ημιαυτόνομου δανικού εδάφους.

Ερωτηθείσα για το πώς ανταποκρίνεται ο Καναδάς στην επιθυμία του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η Ανάντ είπε ότι έχει ασκήσει πίεση στους ομολόγους της στις σκανδιναβικές χώρες «για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη σημασία της Αρκτικής και, φυσικά, της κυριαρχίας του Καναδά».

Είπε επίσης ότι είχε πρόσφατα συνομιλήσει με τον Mark Rutte, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, και τον προέτρεψε να ενισχύσει τους πόρους στην Αρκτική.

«Η ερώτησή μου προς αυτόν ήταν: ''Τι συγκεκριμένα θα κάνει το ΝΑΤΟ;'' Επειδή ο Καναδάς πρόκειται να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική», είπε η Ανάντ, αναφερόμενη στα σχέδια του Κάρνεϊ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ της χώρας φέτος και στο 5% έως το 2035.

Η Ανάντ είπε ότι σκοπεύει να προσκαλέσει μια ομάδα υπουργών Εξωτερικών να επισκεφθούν την καναδική Αρκτική το επόμενο καλοκαίρι.