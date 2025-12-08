Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών ζητά ριζική μεταρρύθμιση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται βαθιά θεσμική αναδιάρθρωση προκειμένου να ανακτήσει τη φθίνουσα επιρροή της στη διεθνή σκηνή, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ο Ταγιάνι, που προέρχεται από το κεντρώο κόμμα Forza Italia, υπογράμμισε ότι:

Οι ρόλοι του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να ενοποιηθούν, με τον νέο θεσμό να εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες.

Το δικαίωμα αρνησικυρίας των κρατών-μελών θα πρέπει να καταργηθεί «σε πολλούς τομείς πολιτικής», ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποκτήσει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε να μπορεί να προτείνει νέους νόμους.

Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία πρέπει να μειωθεί σημαντικά, με την αρχή «να καταργούνται δύο κανονισμοί για κάθε νέο που θεσπίζεται».