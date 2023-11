Ο ισραηλινός στρατός περικυκλώνει την πόλη της Γάζας και ξεκινά την καταστροφή των τούνελ της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί μέσα στην πόλη της Γάζας και την περικυκλώνει από διάφορες κατευθύνσεις, όπως δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι.

«Έχουμε προχωρήσει σε σημαντικό στάδιο στον πόλεμο. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται στην καρδιά της βόρειας Γάζας, επιχειρούν στην πόλη της Γάζας και κορυφώνουν τη χερσαία επιχείρηση», τόνισε και υπογράμμισε πως «οι δυνάμεις μάχονται σε μια πυκνή και πολύπλοκη αστική περιοχή, που απαιτεί επαγγελματική μάχη και θάρρος».

Παράλληλα, επισήμανε πως οι χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν έχοντας ακριβείς πληροφορίες και υποστηρίζονται από την αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, καθώς, όπως σημείωσε, αυτή η συνεργασία κάνει τη μάχη πολύ πιο αποτελεσματική.

Όπως είπε, ο πόλεμος έχει «ένα οδυνηρό και δύσκολο τίμημα», με 18 στρατιώτες να έχουν σκοτωθεί στη χερσαία επιχείρηση μέχρι στιγμής. «Ο ισραηλινός στρατός έχει υποχρέωση να επιστρέψει στην πατρίδα όλους τους ομήρους που κρατούν η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας», σχολίασε.

«Ο στρατός μάχεται στο όνομα της ιερότητας της ζωής, ενάντια σε έναν εχθρό που έχει χαράξει τον θάνατο στη σημαία του. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να ζούμε με ασφάλεια. Ενεργούμε με ευφυΐα και αποφασιστικότητα», κατέληξε.

