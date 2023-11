IDF: Αγωνιζόμαστε ενάντια σε έναν εχθρό που αντιπροσωπεύει το θάνατο και την καταστροφή

«Αγωνιζόμαστε στο όνομα της ιερότητας της ζωής, ενάντια σε έναν εχθρό του οποίου η σημαία αντιπροσωπεύει το θάνατο και την καταστροφή», αναφέρουν σε δημοσίευσή τους στα κοινωνικά δίκτυα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Επίσης, τονίζουν ότι: «πολεμάμε ως ισχυρός στρατός, με αιχμηρή ηθική πυξίδα. Πολεμάμε για τις αξίες της δικαιοσύνης και της ηθικής πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η χώρα, ενάντια σε μια τρομοκρατική οργάνωση που διέπραξε άθλια και φρικτά εγκλήματα πολέμου».

"We are fighting in the name of the sanctity of life, against an enemy whose flag represents death and destruction. We fight as a powerful military, with a sharp moral compass. We are fighting for the values of justice and morality upon which the country was established, against…