Ισραήλ: Λύγισαν οι βουλευτές βλέποντας τις θηριωδίες της Χαμάς (vid&pic)

Ένα 45λεπτο βίντεο έδειξε ο ισραηλινός στρατός στους βουλευτές της χώρας, στο οποίο αποτυπώνονται λεπτό προς λεπτό οι θηριωδίες που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Όσα ντοκουμέντα κι αν έχουν δει, όσα ρεπορτάζ κι αν έχουν διαβάσει όλες αυτές τις ημέρες από την έναρξη του πολέμου, οι βουλευτές της Κνεσέτ δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτές τις εικόνες φρίκης από το μακελειό.

Οι IDF έδειξαν στους βουλευτές εικόνες, που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα, καθώς ήταν απίστευτα σκληρές.

Συγκεκριμένα, το βίντεο περιείχε πλάνα που είχαν καταγραφεί από κάμερες ενσωματωμένες στα ρούχα των τρομοκρατών της Χαμάς, από κάμερες ασφαλείας, κινητά τηλέφωνα και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ντοκουμέντα των εγκλημάτων της Χαμάς, που δολοφόνησε πάνω από 1.400 Ισραηλινούς και πήρε πάνω από 240 ακόμη ως ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας.

Members of the Knesset, Almog Cohen, Naama Lazimi, Ohad Tal, and former Knesset member Shirley Pinto, left the screening in tears. pic.twitter.com/hdRa0WUerr