Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να μεταφέρει Παλαιστίνιους κατοίκους στη νότια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός θα παρέχει στους κατοίκους της Γάζας σκηνές και εξοπλισμό στέγασης από την Κυριακή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μετεγκατάστασή τους από τις ζώνες μάχης στα νότια της Λωρίδας, ανακοίνωσε επισήμως το Σάββατο ο εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντράι, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μια νέα επίθεση για να καταλάβει τον έλεγχο της βόρειας πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα.

Όπως αναφέρει η COGAT, η βοήθεια θα σταλεί στη Γάζα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, μετά από «ενδελεχή επιθεώρηση ασφαλείας» από τις ισραηλινές αρχές

Το COGAT προσθέτει ότι η κίνηση πραγματοποιείται «σύμφωνα με την οδηγία του πολιτικού κλιμακίου και στο πλαίσιο των προετοιμασιών των IDF για τη μεταφορά του πληθυσμού από τις ζώνες μάχης στη νότια Λωρίδα της Γάζας για την προστασία του».

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δώσει εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να προετοιμαστούν για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, όπου εκτιμάται ότι έχουν βρει καταφύγιο περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες. Οι πολίτες θα λάβουν οδηγίες να κατευθυνθούν προς τη νότια Γάζα για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Ισραήλ επανέλαβε τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα στις 19 Μαΐου.