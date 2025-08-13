Ο ισραηλινός στρατός ενέκρινε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη Γάζα

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού «ενέκρινε» το νέο σχέδιο στρατιωτικών επιχειρήσεων για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ο στρατός, με την ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς να κάνει λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ είχε σήμερα συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας ενέκρινε το βασικό πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με το κείμενο, στο οποίο ωστόσο δεν δίνεται καμία διευκρίνιση για το χρονοδιάγραμμα.

Μετά την εντολή του στρατιωτικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα για να απελευθερώσει όλους του ισραηλινούς ομήρους και να ‘νικήσει’ εκεί τη Χαμάς, σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους του.

Ο στρατός σχεδιάζει να πάρει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες ζώνες του παλαιστινιακού θύλακα.

Στη διάρκεια συζητήσεων σήμερα, «παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει από τον στρατό έως τώρα, συμπεριλαμβανομένου του πλήγματος στην ζώνη της Ζεϊτούν που ξεκίνησε χθες, Τρίτη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συνοικία της Ζεϊτούν, στην Πόλη της Γάζας, αποτέλεσε τις τρεις τελευταίες ημέρες στόχο πολλαπλών αεροπορικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι επίσης ανέφεραν βομβαρδισμούς στη γειτονική συνοικία της Τελ αλ-Χάουα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπολύουν επιθετικές επιδρομές στη Γάζα», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, ο Ισμαΐλ αλ-Ταουάμπτα, που κατήγγειλε «επικίνδυνη κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ.

Οι επιδρομές αυτές γίνονται «κυρίως στη συνοικία της Ζεϊτούν και στη ζώνη γύρω από το νότιο τμήμα της Τελ αλ-Χάουα» και συνοδεύονται από σφοδρούς βομβαρδισμούς, κλοιούς πυρός και κατεδαφίσεις κατοικιών, «επιχειρήσεις που εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο ίδιος, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι στοχοποιούνται θέσεις των τρομοκρατών.

Η επίθεση της Χαμάς, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου 2023, προκάλεσε στην ισραηλινή πλευρά τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Reuters: Διαπραγματεύσεις Χαμάς με Αιγύπτιους διαμεσολαβητές

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε σήμερα συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο, οι οποίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου, την παράδοση της βοήθειας και τον «τερματισμό των δεινών του λαού μας στη Γάζα», δήλωσε σε ανακοίνωση ο αξιωματούχος της Χαμάς Ταχίρ αλ-Νόνο.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι από τον τομέα ασφάλειας δήλωσαν ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωνόντουσαν επίσης στην πιθανότητα μια ολοκληρωμένης κατάπαυσης πυρός, στο πλαίσιο της οποίας η Χαμάς θα παραιτηθεί από τη διακυβέρνηση της Γάζας και θα παραδώσει τον οπλισμό της.

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση είναι ανοικτή σε όλες τις ιδέες, εάν το Ισραήλ αποσυρθεί. Ωστόσο, «η παράδοση όπλων πριν εκδιωχθεί η κατοχή είναι αδύνατη», υποστήριξε στο Reuters που μίλησε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Νετανιάχου: Ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος στη Γάζα

Ως «τον καλύτερο τρόπο για να τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος στη Γάζα και να εξουδετερωθεί η Χαμάς» χαρακτήρισε προ ημερών ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το προσφάτως εγκεκριμένο στρατιωτικό σχέδιο κατάκτησης της περιοχής της Γάζας, απορρίπτοντας «αντίθετους ψευδείς ισχυρισμούς», όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου για τα ξένα μέσα ενημέρωσης στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου εξηγεί τη στρατηγική του σχεδίου: «Έχουμε περίπου το 70-75% [της Γάζας] υπό ισραηλινό έλεγχο, στρατιωτικό έλεγχο. Αλλά έχουμε δύο εναπομείναντα οχυρά [της Χαμάς]. Αυτά είναι η πόλη της Γάζας και τα κεντρικά στρατόπεδα της Mawasi [ανθρωπιστική ζώνη]».

Οι IDF έχουν λάβει εντολή «να διαλύσουν τα δύο εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και στα κεντρικά στρατόπεδα», λέει ο Νετανιάχου και προσθέτει ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει το σχέδιο «επιτρέποντας πρώτα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές των μαχών και να μεταβεί σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας. Σε αυτές τις ζώνες ασφαλείας, θα τους δοθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη».

Αναφερθείς σε ανθρωπιστικά ζητήματα, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει ότι «η πολιτική μας καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς ήταν να τη δημιουργήσει».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες ότι οι IDF δεν επέτρεπαν την παροχή βοήθειας στη Γάζα, επιμένοντας ότι το Ισραήλ επέτρεψε επαρκή βοήθεια καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η Χαμάς διέκοψε τη ροή της βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη δεν κατάφεραν να τη διανείμουν σωστά.

«Αρκετά σύντομο το χρονοδιάγραμμα για την επιχείρηση»

Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το νέο σχέδιο; Όπως διευκρίνισε ο Νετανιάχου: «Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει για την επιχείρηση είναι αρκετά σύντομο», προσθέτοντας ότι «θέλουμε, πρώτα απ' όλα, να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες και να μεταφερθούν εκεί εγκαταστάσεις, ώστε ο άμαχος πληθυσμός της πόλης της Γάζας να μπορεί να μετακινηθεί».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τη Ράφα, χρειάστηκαν «περίπου οκτώ ή έξι ημέρες» για να μετακινηθούν οι άμαχοι της Γάζας που βρισκόταν εκεί, οπότε «πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα».

«Δεν θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά μιλάμε για ένα αρκετά σύντομο χρονοδιάγραμμα, επειδή θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι, τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η υλοποίηση του σχεδίου για την κατάληψη νέων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε μήνες.