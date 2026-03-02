Ο ισραηλινός στρατός αναμένει ότι η επιχείρηση στο Ιράν θα διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι η τρέχουσα επιχείρηση κατά του Ιράν θα διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα, τονίζοντας ότι επιδιώκει να καταφέρει ένα βαρύ πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, αυτό θα χρειαστεί περισσότερο από μερικές ημέρες για να επιτευχθεί, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράν είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς, καθώς και εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας.

Οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν έχουν ακόμη αποτελέσει στόχο, αλλά σύμφωνα με τον στρατό βρίσκονται μεταξύ των στόχων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.