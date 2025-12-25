Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρομοκράτη των Φρουρών της Επανάστασης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε την Πέμπτη στο Λίβανο έναν τρομοκράτη της Δύναμης Κοντς, της πτέρυγας των εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, κατηγορώντας τον ότι σχεδίαζε επιθέσεις από τη Συρία και τον Λίβανο.

Ο Χουσεΐν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουχαρί, διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή μονάδα της Δύναμης Κοντς –τη μονάδα 840– και εμπλεκόταν τα τελευταία χρόνια στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον του κράτους του Ισραήλ, από τη Συρία και τον Λίβανο.

Η πολύνεκρη επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ο καταστροφικός πόλεμος που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας, προκάλεσαν αλλεπάλληλες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Ένα δεύτερο μέτωπο άνοιξε πολύ γρήγορα στο βόρειο Ισραήλ, όπου οι συγκρούσεις του ισραηλινού στρατού με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εξελίχθηκαν σε ανοιχτό πόλεμο το φθινόπωρο του 2024. Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι τον Νοέμβριο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τα πλήγματα στο λιβανέζικο έδαφος, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι μέλη της Χεζμπολάχ.

Φέτος τον Ιούνιο, το Ισραήλ και το Ιράν ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο 12 ημερών.

Νωρίτερα την Πέμπτη, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι από πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στην πόλη Χαούς αλ Σάγιεντ Άλι, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ANI, στόχος ήταν ένα ημιφορτηγό. Άλλος ένας άνθρωποι σκοτώθηκε σε ισραηλινός πλήγμα στο Ματζντάλ Σελμ, στον νότιο Λίβανο.