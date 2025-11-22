Ο ιδιοκτήτης της Daily Mail συνάπτει συμφωνία 650 εκατ. δολαρίων για την εξαγορά της Telegraph

Ο ιδιοκτήτης της Daily Mail, η DMGT, δήλωσε το Σάββατο ότι έχει συνάψει συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών (650 εκατομμύρια δολάρια) για να αγοράσει την ανταγωνίστρια εφημερίδα The Telegraph, σε μια σύμπραξη που θα δημιουργούσε μία από τις ισχυρότερες δεξιόστροφες μιντιακές ομάδες στη Βρετανία.

Η συμφωνία έρχεται μία εβδομάδα μετά την απόσυρση της προσφοράς της RedBird Capital Partners, μιας ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ, για την Telegraph, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Βρετανίας.

Πηγή κοντά στη RedBird είπε στο Reuters ότι η επίμονη εσωτερική αντίθεση από ανώτερες μορφές μέσα στην αίθουσα σύνταξης της Telegraph την ώθησε να αποσυρθεί.

Άτομα κοντά στις συνομιλίες είπαν ότι η συναλλαγή άξιζε περίπου 500 εκατομμύρια λίρες. Οι Financial Times ανέφεραν ότι η τιμή είχε καθοριστεί ώστε να αποπληρωθεί το ποσό που είχε δαπανηθεί από την κοινοπραξία υπό την ηγεσία της RedBird.

Τα μέρη έχουν εισέλθει σε περίοδο αποκλειστικότητας ώστε να οριστικοποιήσουν τους όρους της συναλλαγής και να προετοιμάσουν τις απαραίτητες ρυθμιστικές υποβολές, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν γρήγορα.

Εκπρόσωπος της RedBird IMI είπε: «Η DMGT και η RedBird IMI εργάστηκαν γρήγορα για να φτάσουν στη συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα, η οποία σύντομα θα υποβληθεί στον Υπουργό».