Ο Χέγκσεθ ανακοινώνει «επιχείρηση» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ ανήγγειλε χθες Πέμπτη στρατιωτική «επιχείρηση» των ΗΠΑ, η οποία κατ’ αυτόν έχει στο στόχαστρο «ναρκωτρομοκράτες» στο δυτικό ημισφαίριο, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Σήμερα, ανακοινώνω την επιχείρηση Southern Spear» (σ.σ. «νότια λόγχη»), ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας μέσω X.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

«Υπό την ηγεσία της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας Southern Spear και της SOUTHCOM, η αποστολή αυτή υπερασπίζεται την πατρίδα μας, εξαλείφει ναρκωτρομοκράτες από το ημισφαίριό μας κι εγγυάται την ασφάλεια της πατρίδας μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας», συνέχισε.

«Το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής - και θα το προστατεύσουμε», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, η SOUTHCOM («νότια διοίκηση») είναι μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη νότια και την κεντρική Αμερική. Η ζώνη ευθύνης της συμπεριλαμβάνει 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Καραϊβικής.

Καραϊβική: Νέα επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Νωρίτερα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την Τρίτη σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, σκοτώνοντας τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, όπως μεταδίδουν την Πέμπτη τα δίκτυα CNN και CBS επικαλούμενα αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

«Η επίθεση σημειώθηκε στην Καραϊβική και τέσσερις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν επιζώντες», ανέφερε ο αξιωματούχος στο CNN. Το πλήγμα και τον απολογισμό επιβεβαιώνει το CBS News, επικαλούμενο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για αυτήν την επίθεση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 80 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων της επίθεσης την Τρίτη, συνοψίζει το CBS News.

Τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακινητών ναρκωτικών είναι «σύννομα» και δεν εκθέτουν το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό σε κίνδυνο διώξεων, ανέφερε χθες Τετάρτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

Πρόκειται για το εικοστό καταγεγραμμένο κτύπημα σκάφους από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Καραϊβική αυτό από τον Σεπτέμβρη. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη οι ΗΠΑ έπληξαν πλεούμενο, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 70 από αμερικανικές επιχειρήσεις αυτού του είδους.

Συνολικά η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή 18 ταχύπλοων μέχρι σήμερα.

«Προς όλους τους ναρκωτρομοκράτες που απειλούν την πατρίδα μας: αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, σταματήστε να διακινείτε ναρκωτικά. Αν συνεχίσετε τη διακίνηση θανατηφόρων ναρκωτικών - θα σας σκοτώσουμε».

Ειδικοί αμφισβητούν το κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιδρομές αυτές σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που ούτε αναχαιτίστηκαν, ούτε ανακρίθηκαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού στο όνομα της εκστρατείας του εναντίον εγκληματικών συμμοριών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Ο Τραμπ κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πως είναι επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών. Αυτός διαψεύδει τον ισχυρισμό και καταγγέλλει από την πλευρά του αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του και ανατροπής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται στον Ατλαντικό και πλέει προς την περιοχή.