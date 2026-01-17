Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον «εγκληματία» Τραμπ για τα θύματα των διαδηλώσεων στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εγκληματία», καθώς προκάλεσε θύματα, ζημιές και διέδωσε συκοφαντίες για τον ιρανικό λαό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική στο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενεπλάκη προσωπικά», είπε ο Χαμενεΐ, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

«Θεωρούμε τον Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνο για θύματα, ζημιές και κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του ιρανικού έθνους», δήλωσε σε ένα πλήθος υποστηρικτών, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε με την ευκαιρία μιας θρησκευτικής εορτής.

إنّنا نعدّ الرئيسَ الأمريكي مجرمًا بسبب الخسائر والأضرار والاتهام الذي وجّهه إلى الشعب الإيراني. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 17, 2026

«Ήταν μια αμερικανική σκευωρία», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως «ο στόχος των ΗΠΑ είναι να καταπιούν το Ιράν (…) ο στόχος είναι να καταστήσουν το Ιράν υπό στρατιωτική, πολιτική και οικονομική κυριαρχία».

Επιπλέον, ο Αλί Χαμενεΐ εκτίμησε πως οι αρχές θα έπρεπε να «διαλύσουν τους στασιαστές», στον απόηχο της αιματηρής καταστολής του κύματος διαδηλώσεων εναντίον της εξουσίας, με χιλιάδες νεκρούς.

«Δεν έχουμε πρόθεση να οδηγήσουμε τη χώρα στον πόλεμο, όμως δεν θα δείξουμε έλεος στους εγκληματίες της χώρας (…) ακόμα περισσότερο από τους εγχώριους εγκληματίες, τους διεθνείς εγκληματίες, ούτε σε αυτούς θα δείξουμε έλεος».

«Με τη δύναμη του Θεού, το ιρανικό έθνος πρέπει να διαλύσει τους στασιαστές, όπως ακριβώς διέλυσε τη στάση», συμπλήρωσε.

إنّ الفتنة الأخيرة كانت فتنة أمريكية؛ فقد خطط الأمريكيون وبذلوا جهودهم. هدف أمريكا هو ابتلاع إيران. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 17, 2026

Στο παρελθόν, ο Χαμενεΐ είχε κατηγορήσει τους διαδηλωτές ότι δρούσαν κατ’ εντολή του Τραμπ και άλλων «ξένων τρομοκρατών», ενισχύοντας τη ρητορική περί εξωτερικής υπονόμευσης της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων aρκετοί διαδηλωτές προχώρησαν σε δημόσιες πράξεις αμφισβήτησης, καίγοντας φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη. Η εικόνα πολιτών να ανάβουν τσιγάρα χρησιμοποιώντας φωτογραφίες του Χαμενεΐ εξελίχθηκε σε σύμβολο εθνικής ανυπακοής και αντίστασης απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς.

Πάνω από 3.000 νεκροί

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ανέφεραν το Σάββατο ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ καταγράφηκε μια «πολύ μικρή αύξηση» της διαδικτυακής δραστηριότητας στη χώρα μετά από οκταήμερο μπλακάουτ.

Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 3.090 θανάτους, εκ των οποίων οι 2.885 ήταν διαδηλωτές, καθώς κάτοικοι ανέφεραν ότι η καταστολή φαίνεται προς το παρόν να έχει σε μεγάλο βαθμό κατευνάσει τις διαμαρτυρίες, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγιναν περισσότερες συλλήψεις.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει αποδώσει μεγάλο μέρος της βίας σε άτομα που, όπως λέει, είναι ένοπλοι ταραχοποιοί που παριστάνουν τους διαδηλωτές, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες» και υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βρίσκονταν πίσω από την οργάνωσή τους και ευθύνονται για πολλούς από τους θανάτους διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Η πρωτεύουσα Τεχεράνη είναι συγκριτικά ήσυχη εδώ και τέσσερις ημέρες, ανέφεραν αρκετοί κάτοικοι που επικοινώνησαν με το Reuters. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις μεγάλων διαδηλώσεων την Πέμπτη ή την Παρασκευή, σύμφωνα με τους κατοίκους, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας.