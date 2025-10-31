Ο φιλοευρωπαίος οικονομολόγος Αλεξάντρου Μουντεάνου διορίστηκε πρωθυπουργός της Μολδαβίας

Το Kοινοβούλιο της Μολδαβίας ενέκρινε την Παρασκευή τον διορισμό του φιλοευρωπαϊκού οικονομολόγου Αλεξάντρου Μουντεάνου ως νέου πρωθυπουργού της χώρας.

Ο Μουντεάνου, ο οποίος ίδρυσε επίσης μια επενδυτική εταιρεία, δεν κατείχε προηγουμένως πολιτικό αξίωμα. Ο Μουντενάου εργάζεται εκτός της χώρας εδώ και περίπου 20 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι μια εβδομάδα πριν, στις 24 οκτωβρίου, η φιλοευρωπαία πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου είχε διορίσει τον Αλεξάντρου Μουντεάνου στη θέση του πρωθυπουργού, μετά τη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Το κεντροδεξιό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο 55 έδρες σε σύνολο 101, ένας αριθμός επαρκής για να σχηματιστεί νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση και να παραμείνει η πρώην σοβιετική δημοκρατία σε φιλοευρωπαϊκή πορεία.



Οι εκλογές θεωρήθηκαν καθοριστικές για το μέλλον της χώρας των 2,4 εκατ. κατοίκων, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Το κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει με ψηφοφορία τον διορισμό του Μουντεάνου την επόμενη εβδομάδα.

Ο 61χρονος Αλεξάντρου Μουντεάνου δεν έχει εμπειρία στην πολιτική και έχει κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.



Το 2016, ίδρυσε μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων στη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, όπου έζησε αρκετά χρόνια πριν μετακινηθεί στο Βουκουρέστι μετά τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή το 2022. Έχει μολδαβική, ρουμανική και αμερικανική υπηκοότητα.