Ο Ερυθρός Σταυρός περικόπτει 2.900 θέσεις και μειώνει τον προϋπολογισμό του 2026 κατά 20%

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) θα μειώσει τον προϋπολογισμό της για το 2026 σχεδόν κατά ένα πέμπτο, στα 1,85 δισ. ελβετικά φράγκα (1,85 δισ. ευρώ), και θα περικόψει 2.900 θέσεις εργασίας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή. Η απόφαση έρχεται καθώς ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και άλλοι παραδοσιακοί δωρητές, περιορίζουν τη στήριξή τους.

Οι ανθρωπιστικοί προϋπολογισμοί αντιμετωπίζουν τεράστια ελλείμματα, καθώς οι δωρητές στρέφουν την προσοχή τους στην άμυνα, αναγκάζοντας τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να λάβουν δύσκολες αποφάσεις για το ποιους μπορούν να βοηθήσουν, σε μια περίοδο πολλαπλών συγκρούσεων και ιστορικών επιπέδων εκτοπισμού.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγαλύτερος χρηματοδότης ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως, αναδιαμορφώνουν τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας τους υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εκείνος δίνει προτεραιότητα στις πολιτικές «Πρώτα η Αμερική».

Οι περικοπές θέσεων αντιστοιχούν περίπου στο 15% του παγκόσμιου προσωπικού της ICRC, που ανέρχεται σε 18.500 εργαζόμενους.



Ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος είχε ήδη προβεί σε περικοπές το 2023, χαρακτήρισε σε επικοινωνία του με το Reuters την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο ανθρωπιστικός τομέας ως «χρηματοδοτική κρίση άνευ προηγουμένου».

Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος δωρητής του οργανισμού, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος, ωστόσο έχουν μειώσει τη συνεισφορά τους φέτος, όπως επίσης και άλλοι παραδοσιακοί χρηματοδότες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γερμανία.

Τα μέτρα – που περιλαμβάνουν και συγχωνεύσεις τμημάτων – στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην προτεραιοποίηση του έργου της οργάνωσης στις ζώνες συγκρούσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ICRC θα παραμείνει παρούσα σε περιοχές όπως το Σουδάν, η Ουκρανία, το Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παρά τον μειωμένο προϋπολογισμό, αναφέρεται.

«Η ΔΕΕΣ παραμένει προσηλωμένη στο έργο της στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, όπου ελάχιστοι άλλοι μπορούν να επιχειρήσουν», δήλωσε η πρόεδρος Μιριάνα Σπολιαρίτς μετά τη συνεδρίαση της συνέλευσης του οργανισμού.

«Αλλά η οικονομική πραγματικότητα μάς αναγκάζει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη».

Ένα τρίτο των περικοπών θα γίνει μέσω εθελούσιας εξόδου και μη αναπλήρωσης κενών θέσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Περίπου 200 θέσεις θα περικοπούν στη Γενεύη, όπου ιδρύθηκε ο οργανισμός το 1863, όπως ανέφερε εκπρόσωπος.

Η ανθρωπιστική οργάνωση δραστηριοποιείται σε πάνω από 90 χώρες, παρέχοντας βασική ανθρωπιστική βοήθεια και επισκεπτόμενη αιχμαλώτους πολέμου.

Ενεργεί ως ουδέτερος διαμεσολαβητής σε συγκρούσεις και επέβλεψε τη μεταφορά ομήρων από τη Γάζα, καθώς και Παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο της εκεχειρίας της 10ης Οκτωβρίου.