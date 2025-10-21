Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων από τη Χαμάς το βράδυ της Τρίτης, όπως επιβεβαίωσαν οι IDF.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, η Χαμάς είχε ανακοινώσει ότι θα παραδώσει τις σορούς των δύο ομήρων αμέσως μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα στείλει στρατεύματα στη Γάζα για να «τακτοποιήσει τη Χαμάς» αν η τρομοκρατική οργάνωση δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε δήλωση που έκανε μαζί με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε: «Κάνουμε πρόοδο στην απομάκρυνση των σωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Γάζα».

«Όλοι εδώ έχουν ως προτεραιότητα να επιστρέψουν τις σορούς στις οικογένειές τους για να ταφούν με τον δέοντα τρόπο», είπε ο Βανς, προσθέτοντας ότι η ανάκτηση των σορών θα χρειαστεί χρόνο, καθώς πολλές από αυτές είναι θαμμένες υπόγεια.

Συμφωνία για τη Γάζα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη συμφωνία για τη Γάζα, για την οποία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και επικυρώθηκε από το Ισραήλ στις 9 Οκτωβρίου, η Χαμάς θα είχε 72 ώρες για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Η Χαμάς δήλωσε την Πέμπτη ότι η επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων μπορεί να πάρει χρόνο, καθώς ορισμένοι από αυτούς θάφτηκαν σε τούνελ που καταστράφηκαν από το Ισραήλ, ενώ άλλοι παραμένουν κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέστρεψε το Ισραήλ.

Η απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων απαιτούσε εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος λόγω της απαγόρευσης εισόδου τέτοιων εργαλείων από το Ισραήλ, πρόσθεσε η Χαμάς.

«Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η Χαμάς μπορεί εύκολα να απελευθερώσει σημαντικό αριθμό ομήρων σύμφωνα με τη συμφωνία. Αυτό που κάνουν τώρα αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση της συμφωνίας», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ.