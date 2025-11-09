Ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε τις IDF ότι παρέλαβε τη σορό ενός δολοφονημένου ομήρου - Ανήκει στον υπολοχαγό Γκόλντιν

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο Ερυθρός Σταυρός τις ενημέρωσε ότι πριν από λίγο παρέλαβε από τη Χαμάς στο νότιο τμήμα της Γάζας ένα φέρετρο, το οποίο φαίνεται να περιέχει τη σορό ενός δολοφονημένου ομήρου, η οποία σύμφωνα με τη Χαμάς ανήκει στον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τη σορό στις δυνάμεις των IDF μέσα στη Λωρίδα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Μετά την άφιξή της στο Ισραήλ, θα μεταφερθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, όπου θα επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των λειψάνων.

Ο Χαντάρ Γκόλντιν σκοτώθηκε και απήχθη από την τρομοκρατική οργάνωση στον πόλεμο της Γάζας το 2014.

Πηγές: Times of Israel, Jerusalem Post