Ερντογάν: Η Σουηδία πρέπει να μας εκδώσει 130 «τρομοκράτες» για να μπει στο ΝΑΤΟ

Η έκδοση Κούρδων «τρομοκρατών» από τη Σουηδία στην Τουρκία αποτελεί τον απαράβατο όρο που θέτει η Άγκυρα προκειμένου να άρει το «βέτο» στην ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, όπως επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας σε εκδήλωση της νεολαίας του κυβερνώντος AKP στη Φετιγιέ της επαρχίας Μούγλα, ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στη Σουηδία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για την «ανοχή που δείχνουν στη συνεχιζόμενη τρομοκρατική παρουσία», όπως ισχυρίστηκε.

«Τους είπαμε (στη Σουηδία). Κοιτάξτε, αν δεν εκδώσετε τους τρομοκράτες που έχετε, τότε δεν μπορούμε να το επικυρώσουμε αυτό (την ένταξη στο ΝΑΤΟ) στο Κοινοβούλιο μας», υποστήριξε ο Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι τόσο η Σουηδία όσο και η Φινλανδία υποσχέθηκαν τον περασμένο Ιούνιο να λάβουν ξεκάθαρη στάση κατά των «τρομοκρατών», προκειμένου να ενταχθούν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Πρώτα απ'όλα, πρέπει να εκδώσουν σχεδόν 130 τρομοκράτες για να περάσει η αίτησή τους από το Κοινοβούλιό μας, αλλά δυστυχώς δεν το έχουν κάνει ακόμα», ισχυρίστηκε.

