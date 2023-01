Η Τουρκία κάλεσε τον πρεσβευτή της Σουηδίας στην Άγκυρα την Πέμπτη με αφορμή μια διαδήλωση στη Στοκχόλμη στην οποία κρεμάστηκε από τα πόδια ομοίωμα του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, οι διαδηλωτές κρέμασαν το ομοίωμα έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης, αποκαλώντας "δικτάτορα" τον Τούρκο πρόεδρο.

Το βίντεο που ανάρτησε στο Twitter η Επιτροπή της Ροζάβα (όπως αποκαλούνται τα κουρδικά εδάφη στη βόρεια Συρία) δείχνει την εκτέλεση του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1945, και μετά το ομοίωμα του Ερντογάν κρεμασμένο από σχοινί. "Η Ιστορία έδειξε ότι αυτό το τέλος έχουν οι δικτάτορες" υπογραμμίζεται και προστίθεται ότι "Είναι καιρός ο Ερντογάν να παραιτηθεί προτού καταλήξει κρεμασμένος στην Ταξίμ", την εμβληματική πλατεία της Κωνσταντινούπολης.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership



The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”



pic.twitter.com/F5UB74ywd6