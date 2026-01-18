Ο Ερφάν Σολτανί ζει και είδε την οικογένειά του, ανακοίνωσε ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν

Τέσσερις ημέρες μετά την προγραμματισμένη εκτέλεσή του - και τη δημόσια ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ότι αυτή έχει αναβληθεί, η Hengaw Organization for Human Rights στο Ιράν, σε ανάρτησή της, δήλωσε πως ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί είναι ζωντανός και σήμερα τον επισκέφθηκε η οικογένειά του στις φυλακές όπου κρατείται.

Η ανάρτηση της ΜΚΟ Hengaw:

«Ζωντανός και σε σταθερή κατάσταση ο Ερφάν Σολτανί μετά από φόβους επικείμενης εκτέλεσης. Η Hengaw Organization for Human Rights έμαθε ότι η οικογένεια του έλαβε άδεια για μια σύντομη δια ζώσης επίσκεψη μαζί του σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, και επιβεβαίωσε ότι είναι εν ζωή και σε σταθερή φυσική κατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες έντονης αγωνίας για την τύχη του 26χρονου. Ο Ερφάν Σολτανί, από το Φαρντίς του Καράτζ, συνελήφθη την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια δημόσιων διαδηλώσεων στο Καράτζ.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι έπρεπε να παρουσιαστεί στη φυλακή την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου για μια «τελευταία επίσκεψη» πριν από την εκτέλεσή του - ένδειξη που ερμηνεύθηκε ως σαφής προαναγγελία επικείμενης θανατικής ποινής.

Η εκτέλεση, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί. Έπειτα από εκτεταμένες ανησυχίες και ερωτήματα, αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αρνήθηκαν στη συνέχεια ότι είχε εκδοθεί θανατική καταδίκη εις βάρος του.

Μέχρι τη σημερινή σύντομη επίσκεψη, η οικογένεια δεν είχε καμία άμεση ή επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Ερφάν Σολτανί βρισκόταν ακόμη στη ζωή».

Σημειώνεται ότι η σιωπή τις προηγούμενες ημέρες γύρω από την τύχη του εντείνει τις ανησυχίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φωτίζει με δραματικό τρόπο το αδιαφανές σύστημα απονομής δικαιοσύνης στο Ιράν.