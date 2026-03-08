Ο επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των γειτόνων του

Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γέιτ χαρακτήρισε σήμερα «ανεύθυνες» τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον κρατών μελών του οργανισμού και κάλεσε την Τεχεράνη να αναθεωρήσει ένα «γιγάντιο στρατηγικό λάθος».

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε στοχοθετώντας το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές εγκαταστάσεις.

Τα ιρανικά πλήγματα σηματοδοτούν «μια ανεύθυνη πολιτική» και «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα πρόσχημα και καμιά δικαιολογία», υποστήριξε ο Αμπούλ Γέιτ μιλώντας ενώπιον της συνέλευσης των αράβων υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης στο Κάιρο.

Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες των χωρών του Κόλπου ανταμείφθηκαν με «προδοτικούς πυραύλους και drones».

Τα αραβικά κράτη «δεν είναι εμπλεκόμενα μέρη του πολέμου», δεν ήθελαν τον πόλεμο και δήλωσαν σαφώς ότι δεν θα επιτρέψουν το έδαφός τους ή ο εναέριος χώρος τους να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές επιχειρήσεις, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αραβικές χώρες, ανάμεσά τους το Ομάν, μεσολαβητής στις τελευταίες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και το Κατάρ και η Αίγυπτος, κατέβαλαν «σοβαρές, ειλικρινείς και συνεχείς προσπάθειες για να προφυλάξουν το σύνολο της περιοχής, περιλαμβανομένου του Ιράν, από τα δεινά του πολέμου».

Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, των υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, επικρίνονται και καταδικάζονται οι ιρανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή ως «παράνομες και απρόκλητες», καθώς και «δειλές».

Οι υπουργοί επέκριναν την «εσκεμμένη και παράνομη» στοχοθέτηση εκ μέρους του Ιράν θέσεων αμάχων, περιλαμβανομένων αεροδρομίων και λιμανιών, ενεργειακών εγκαταστάσεων, κατοικημένων περιοχών και διπλωματικών αποστολών.

Οι υπουργοί δήλωσαν επίσης ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις «προκλητικές ενέργειες ή απειλές» εναντίον γειτονικών κρατών, περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης εκ μέρους της των πληρεξουσίων της και ένοπλων πολιτοφυλακών στην περιοχή.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει 22 μέλη, τα οποία συχνά εκφράζουν με δηλώσεις μια ενιαία θέση σε διεθνείς συγκρούσεις, όμως σπάνια αποφασίζουν συγκεκριμένα μέτρα, κάτι που συνέβη κι αυτή τη φορά.